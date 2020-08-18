وزير الخارجيّة يصل إلى واشنطن

وصل وزير الخارجيّة فؤاد حسين إلى واشنطن مساء امس على رأس الوفد المُفاوِض لعقد جولة من الحوار الستراتيجيّ المقرر إجراؤها اليوم بين العراق والولايات المتحدة الأميركيّة.

وسيرأس الوفد العراقيّ في هذه الجولة التفاوضيّة وزير الخارجيّة فؤاد حسين، وسيكون على رأس الوفد الأميركيّ وزير الخارجيّة بومبيو.

تأتي جولة المفاوضات هذه تمهيداً للحوار الذي سيقوده رئيس الوزراء مصطفى الكاظميّ عن الجانب العراقيّ مع الجانب الأميركيّ الذي يقوده الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب.

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