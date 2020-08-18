الكاظمي يقيل قائد شرطة البصرة ويكلف ضابطا اخر بدلاً عنه

أقال رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي قائد شرطة البصرة الفريق رشيد فليح وكلف اللواء عباس ناجي بدلاً عنه.
وياتي هذا القرار بعد ساعات من قيام القوات الامنية بالبصرة بتفريق تظاهرة بالقوة كانت تطالب بمحاسبة قتلة المتظاهرين والناشطين المدنيين ومحاولة مسلحين اغتيال ثلاثة من ابرز قادة الحراك الشعبي بالمحافظة.
وياتي هذا القرار بعد ساعات من قيام القوات الامنية بالبصرة بتفريق تظاهرة بالقوة كانت تطالب بمحاسبة قتلة المتظاهرين والناشطين المدنيين ومحاولة مسلحين اغتيال ثلاثة من ابرز قادة الحراك الشعبي بالمحافظة.