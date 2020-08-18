إنتر ميلان يتأهل لنهائي الدوري الأوروبي بعد فوزه على شاختار

ضرب إنتر ميلان موعدا مع اشبيلية في نهائي مسابقة الدوري الأوروبي، بفوزه على شاختار دونتسك 5-0 في مدينة دوسلدورف الألمانية، ضمن الدور نصف النهائي.



وسجل أهداف انتر كل من لاوتارو مارتينيز في الدقيقتين (19 و74) ودانيلو دي أمبروزيو في الدقيقة (64) وروميلو لوكاكو في الدقيقتين (78 و83).



وستقام المباراة النهائية في مدينة كولن الألمانية يوم الجمعة المقبل الموافق 21 الشهر الحالي.

