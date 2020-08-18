بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 18 آب 2020
آخر الأخبار
التعليم تعلن نجاح الامتحانات الإلكترونية بمشاركة 800 ألف طالب و50 ألف تدريسي القبض على ارهابيتين احداهن مختصة بصناعة العبوات الناسفة في صلاح الدين مصرف الرافدين يوجه فروعه بمتابعة استرداد اقساط القروض من المتلكئين تسجيل أكثر من 800 إصابة بفايروس كورونا في الكرخ النزاهة تحقق بـ 2700 مشروع متلكئ بقيمة 36 ترليون دينار نقيبة المحامين السابقة : تاخر اقرار قانون حماية الاسرة يتحمله البعض ممن لايريد بناء دولة كركوك تسجل 106 إصابات جديدة بكورونا و155 حالة شفاء المالية النيابية تحذر من انهيار اقتصادي ومالي في حال الاستمرار بالاقتراض النزاهة : استقدام مسؤولين بمحافظة واسط على خلفية مخالفاتٍ بتعيينات2018 تعيبان يدعو القوى السياسية إلى إقالة الكاظمي
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 18 آب 2020 09:59 ص

إنتر ميلان يتأهل لنهائي الدوري الأوروبي بعد فوزه على شاختار

إنتر ميلان
ضرب إنتر ميلان موعدا مع اشبيلية في نهائي مسابقة الدوري الأوروبي، بفوزه على شاختار دونتسك 5-0 في مدينة دوسلدورف الألمانية، ضمن الدور نصف النهائي.

وسجل أهداف انتر كل من لاوتارو مارتينيز في الدقيقتين (19 و74) ودانيلو دي أمبروزيو في الدقيقة (64) وروميلو لوكاكو في الدقيقتين (78 و83).

وستقام المباراة النهائية في مدينة كولن الألمانية يوم الجمعة المقبل الموافق 21 الشهر الحالي.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
220192212717305450061

كومان سيرحل عن منتخب هولندا لتدريب برشلونة 18 آب 2020 12:11 م

كلوب

الألماني كلوب أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز 17 آب 2020 01:17 م

ميسي

ميسي يطلب الرحيل من برشلونة فوراً 17 آب 2020 12:08 م

إشبيلية

إشبيلية يطرد مانشستر يونايتد من الدوري الأوروبي 17 آب 2020 10:30 ص

نادي الديوانية

نادي الديوانية الرياضي، يتعاقد مع لاعب برشلونة السابق 16 آب 2020 12:46 م

ليون

ليون الفرنسي يحقق مفاجأة مدوية ويقصي مانشستر سيتي خارج دوري أبطال أوروبا 16 آب 2020 10:10 ص

أندريا بيرلو

مدرب يوفنتوس الجديد: باولو ديبالا هو اللاعب الذي يمكن التضحية به لجمع الأموال 15 آب 2020 01:11 م

من المباراة

"فاجعة برشلونة" .. ميونخ يسحق النادي الكتالوني بثمانية أهداف 15 آب 2020 09:13 ص

التعليقات