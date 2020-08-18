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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 18 آب 2020 09:22 ص

سلطة الطيران تحدد المختبرات الخاصة بفحص PCR للمسافرين المغادرين والقادمين

كورونا

حددت سلطة الطيران المدني، المختبرات الخاصة بفحص    PCRللمسافرين المغادرين والقادمين في بغداد والمحافظات.

وذكرت سلطة الطيران في بيان، أنه حسب تعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وسلطة الطيران المدني العراقي يكون فحص (PCR) المغادرين والقادمين إلى مطار بغداد الدولي قبل (72) ساعة من موعد الرحلة.

وأضافت، أن المختبرات كالتالي: دار التمريض مدينة الطب/ بغداد – 07815175504 ، المختبر الاستشاري الطبي اليرموك / بغداد – 07711000881 ، المحافظات / مختبرات الصحة العامة لوزارة الصحة لحين اكمال مختبرات خاصة بفحص المسافرين.

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