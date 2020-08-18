أين ذهبت العاصمة الجميلة بغداد؟ ومن ذبحها؟ تقرير يتتبع دور ميليشيات إيران وثقافتها المتطرفة في اختطافها؟

باحثون: بغداد ضاعت تحت ركام جماعات الظلام وثورة أكتوبر 2019 تمثل الأمل للمستقبل



هل هذه العاصمة بغداد التي كانت موجودة قبل عقدين من الزمان وقبلها؟ للأسف هناك عملية اغتصاب وذبح، قادتها الجماعات المتطرفة نحو العاصمة التي كانت نورا باهرا وسط الكثير من العواصم العربية.

لقد شهدت بغداد تحولاتٍ عديدة على مستوى نمط حياة السكان، وطابع المدينة، متأثرةً بالتحولات السياسية والحروب والإشكالات الاقتصادية، التي واجهتها البلاد خلال الفترة الماضية.

وبينما تحتفظ ذاكرة الزائر إلى أيٍ من عواصم جوار العراق، بمشاهدَ تبقى متقاربة على مر السنين لطبيعة الحياة في تلك المدن، يعبّر زوّار بغداد باستمرار عن صدمتهم كلما كرروا زيارة العاصمة العراقية، نظراً للتقلبات المتسارعة، التي يمكن ملاحظتها خلال مقاطع زمنية قصيرة وفق تقرير لـ"اندبندنت عربية" تتبع عملية قتل "بغداد" بأسلوب وحشي مدمر خلال سنوات قليلة.

يؤكد متخصصون وأكاديميون، انه مثّل العام 2003 نقطة شروع أخرى، نحو بداية جديدة من البدايات المتكررة لتجارب المجتمع البغدادي، إلا أن نمط الحياة الذي كانت تخطط أحزاب الإسلام السياسي لفرضه، سرعان ما تفشّى، وطبع شوارع العاصمة، وتعدى نحو العوائل البغدادية، خصوصاً أن غالبية تلك الأحزاب اعتمدت أدبيات قريبة من فكرة ولاية الفقيه في إيران، أو الإخوان المسلمين، التي تضع تقييد الحريات المدنية في مرتبة متقدمة من سلّم أولوياتها، فضلاً عن نظرتها المرتابة إزاء الفعاليات الثقافية والفنية.

وقال الباحث الأكاديمي حيدر سعيد، إلى أن "الدولة الوطنية الحديثة التي نشأت في منطقتنا، ومنها العراق، اعتمدت على عدد محدود من الحواضر الكبرى، التي كان عليها أن تزود الحياة السياسية والإدارية والثقافية بالنخب، التي تقود الدولة"، مردفاً "كان لبغداد دور مركزي في ذلك، إذ كانت مصدر القومية العراقية، بمعنى أن الأمة العراقية كانت تُبنى على مثال بغداد، من حيث الاختلاط، والتطلع للحداثة، وما إلى ذلك".

وتابع، بقدر ما كانت بغداد مثالاً قومياً، صارت فضاءً للانتقام، هذا هو الإطار الذي يفسر كيف جرى تفتيت مدنية بغداد". إلا أن بغداد التي كانت كما يعبّر سعيد، مثالاً تقتفيه المدن العراقية الناشئة آنذاك، أصبحت في المرحلة الراهنة مُستوعَباً ومستورداً للقيم الريفية والدينية، وأحياناً البدوية الوافدة من المجتمعات العراقية المجاورة.

يتندّر بغداديون على شيوع مفردات غير مألوفة في مدينتهم، مثل مولاي وخالي والعزيز. وهي إشارة إلى تأثير هيمنة القبائل الوافدة من جهة، والجماعات الدينية السياسية والمسلحة من جهة أخرى.

وقد تعاملت التنظيمات الإرهابية - في مقدّمها القاعدة- التي سيطرت على مناطق واسعة من العاصمة بغداد، بأعلى مستويات العنف في ملف الحريات المدنية، وفرضت "القتل المباشر" عقوبة لسلسلة طويلة من الفعاليات، التي كانت تعتبرها مخالفة للقيم المحافظة، وبعد طرد تلك التنظيمات، ورثت الجماعات المسلحة جانباً كبيراً من مهمات تلك التنظيمات في ملف الحريات المدنية.

يعتمد الخطاب الرسمي العراقي بعد العام 2003، مفردة التنظيمات الإرهابية في وصف الجماعات المسلحة السنية، فيما يعتمد مفردة متشددين وخارجين عن القانون في وصف الجماعات المسلحة الشيعية.

بحلول العام 2020، أصبحت التنظيمات المرتبطة بإيران أكثر مجاهرة في مباركة وتبنّي عمليات التفجير، كما في بيان الناطق باسم "كتائب حزب الله" أبو علي العسكري (23 يونيو 2020)، الذي بارك فيه عملية تفجير محل للمشروبات الكحولية وسط العاصمة بغداد باستخدام قنبلة، وقال في حينها مع قرآن الفجر، أطرب أرواحنا قبل أسماعنا صوت تخريب محلات الخمور في الكرادة". داعياً تلك الجماعات إلى تنفيذ المزيد من تلك العمليات.

ووفق التقرير، مثّل وصول رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي إلى السلطة ربيع الفصائل المسلحة، وباتت تلك الفصائل تتحكم بأغلب مفاصل الدولة، وازدادت سطوتها على العاصمة من جديد ما أدى إلى زيادة نفوذها على المجتمع، إلا أن انتفاضة أكتوبر 2019 حالت دون إحكام سطوة تلك الجماعات بشكل كامل على الدولة العراقية.

ومثلت الانتفاضة محاولة جادة لاستعادة روح بغداد المدنية، أو ما وصفه مراقبون ومشتركون في الانتفاضة بـ"انقشاع مساعي تعمية القيم المدنية لبغداد"، حيث عبرت مشاهدها عن الشغف الكبير داخل المجتمع البغدادي لعودة الحياة المدنية بكل تفاصيلها. لعل هذا الأمر أسهم أيضاً بزيادة منسوب التخوّف لدى الجماعات المسلحة، التي عملت "ماكناتها" الإعلامية على محاولة تشويه تلك الانتفاضة، بالاعتماد على قائمة طويلة من المؤسسات الإعلامية المدعومة من إيران، التي تشكل غالبية الطيف الإعلامي العراقي.

تركزت الحملات المناهضة لتظاهرات تشرين على تسويق أفكار من بينها، أن "التظاهرات دعوة للانحلال والانسلاخ من القيم المجتمعية، وأن خيم الاعتصام في بغداد تشهد ريادة المثليين، وتنظيم حفلات غير أخلاقية"، وهي أفكار بدأت تواجه صعوبة في إقناع أفراد المجتمع البغدادي.

واشارت الناشطة المدنية إيناس كريم إن تضاؤل دور النساء في التأثير في المجتمع، يعود إلى المخاوف الكبيرة من الاستهداف أو الاساءة للسمعة والطعن والتحريض، وهذا الأمر بددته انتفاضة أكتوبر، وبينت أن شرائح كبرى داخل المجتمع البغدادي تسعى لترسيخ قيم المدنية وإبعاد سطوة العشائر والجماعات المسلحة عنها..

وبعد ماذا حدث في العاصمة الجميلة بغداد؟ لقد افتقدت كل مظاهر المدنية والحضارة تحت سطوة جماعات ارهابية متخلفة.

أ.ي