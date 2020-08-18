بكائية إيرانية- فلسطينية - قطرية على "اتفاق إبراهيم".. من دمر السلام؟ لماذا ارتمى عباس في أحضان طهران؟

مراقبون: عباس خسر كل شىء لأنه تلاعب بالجميع ولم ينجح في تحجيم حماس الإرهابية والموقف القطري – الايراني لا يشرفه



تتواصل الانتقادات الإيرانية – الفلسطينية- القطرية الغاضبة تجاه "اتفاق إبراهيم"، اتفاق السلام التاريخي بين الإمارات وإسرائيل. وما بين اعتباره خيانة للقضية الفلسطينية وأنه قد نسف حل الدولتين. فإن الحقيقة غير ذلك على الإطلاق.

وفق خبراء، فاتفاق السلام التاريخي بين إسرائيل والإمارات فتح باب السلام الشامل على مصراعيه في المنطقة. من حق أي دولة عربية بعدما تكسرت خطوط الكراهية والتطرف أن تحذو حذو الإمارات.

لكن ماذا عن حق الفلسطينيين؟ والقضية الفلسطينية؟



الحاصل أنه منذ قرابة ما يزيد على 14عامًا. ومنذ حرب غزة 2006 وأصبحت غزة مقرا للإرهاب الإيراني وولاية قطرية – إيرانية بامتياز. في الوقت نفسه فإنه لم يكن هناك أي تحرك جدي وواقعي ومختلف على طاولة السلام.

صحيح أنه كانت هناك خلافات فلسطينية – إسرائيلية طوال الوقت. لكن كانت هناك خلافات فلسطينية - فلسطينية أبشع وأجندات مدمرة.

وخلال الشهور الأخيرة، تكشفت خيوط علاقات واضحة بين إيران ومحمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية الذي خرج ليقول علانية أنه لا مشاكل مع إيران! وجاء ظريف ليؤكد له في اتصال هاتفي دعم طهران له وذلك قبل عدة شهور!



ما الذي كان يحدث بالضبط؟ هناك علاقات ممتدة بين فلسطين وإيران، وقطر مع الجانبين في صف حماس بالأموال والسلاح وتساند عباس!!

من هنا جاء الاتفاق مربكا. لأنه دمر خطوط الاتصال. أفقدهم جميعا أوراق كانوا يتلاعبون بها منذ عقود.

وكان قد انتقد أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات وقال إنه "يقتل" حل الدولتين و"يقضي على" أي إمكانية لإحلال السلام بين إسرائيل والفلسطينيين!!



وقوبل الاتفاق بانتقادات من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، في وقت وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "تاريخي". وكذلك العالم أجمع.

وردد عريقات أكاذيب وقال، إن الاتفاق يقتل حل الدولتين، فلماذا سيتحدّث نتنياهو عن حل الدولتين إذا كان يعتقد أن الدول العربية ستصطف حوله لصنع السلام؟، وأضاف "يؤمن أشخاص مثل نتنياهو والمتشددين في إسرائيل أن حل الدولتين لم يعد مطروحاً على الطاولة، أما المتشددين في الجانب الفلسطيني فيقولون لي أخبرناك منذ البداية بأن حل الدولتين غير مطروح على الطاولة!!!

في سياق متصل، قال محمود عباس "أبو مازن" إنه ليست لدينا مشكلة مع إيران، ولكن نطالبها بأن تتعامل مع الشرعية الفلسطينية لا مع فصائل معينة. يقصد حماس. والمعنى ان مشكلة عباس فقط مع ايران هى حماس!، لكنه لا يرى عدوانها على العواصم العربية وداخل العديد من الدول العربية.

وأضاف عباس، في تصريحات مسجلة ومنشورة. إنه منذ عودة الخوميني المرشد الارهابي الراحل إلى البلاد، استمرت العلاقات بين إيران والفلسطينيين عادية، قبل أن تبدأ إيران بأخذ اتجاه آخر بعدم التعامل مع الشرعية الفلسطينية، والتعامل بدلا من ذلك مع فصيل فلسطيني، مثل الجهاد الإسلامي وحماس، مستطردا ونحن نرفض ذلك.

وردا على الغزل الفلسطيني، قال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف في اتصال هاتفي سابق مع عباس. على موقف طهران الرافض لـ"صفقة القرن"، التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأشار ظريف إلى دعم إيران لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

الغزل الإيراني- الفلسطيني لايمكن إنكاره. وهو المحدد لموقف عباس وقادة منظمته من رفض اتفاق السلام التاريخي بين الإمارات واسرائيل. أما قطر فإن الجزيرة الإرهابية تقوم بالواجب منذ الإعلان عن الاتفاق.

لكن ما لا يعلمه عباس وهو في خريف العمر وتجاوز الثمانين. أن الوقت يقتل قضيته طالما انه لا يعرف اين يضع خطوط أقدامه والاتفاق بين تل أبيب وابو ظبي ستتبعه اتفاقات تاريخية أكبر.

أ.ي