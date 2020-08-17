حتى لايدور الوطن في حلقة مفرغة.. شروط نجاح زيارة الكاظمي لواشنطن

مراقبون: إعطاء تعهدات واضحة بتفعيل القانون وإشراف دولي على الانتخابات ووضع جدول زمني للتخلص من الميليشيات



قال خبراء، إن زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لواشنطن لابد لها من توافر عدة شروط. ومعرفة الكاظمي بما يحتاجه فعلا خلال هذه المرحلة من حكم العراق.

وقالوا إن الولايات المتحدة الأمريكية وعلى لسان الرئيس ترامب وقادة صنع القرار في واشنطن، يتطلعون بالفعل لإبرام علاقات وثيقة مع العراق. ولكن بشرط ألا تكون طهران في الحظيرة الخلفية.



وشددوا على أن المطلوب من الكاظمي خلال زيارة واشنطن. أن يحدد وعدا للتخلص من ميليشيات إيران وعودة الثقة للجيش العراقي البطل وتقويته. وتقوية جهاز الأمن في إطار القانون. والبحث عن كيفية خروج العراق من عنق الأزمة الاقتصادية الطاحنة وشبح تخلف العراق عن سداد المرتبات خلال الشهور القادمة.

كما أن الانفلات الأمني وعر للغاية، وذهب الى مآلات بعيدة وعلى الكاظمي، أن يحدد أمام الإدارة الأمريكية خطته للقضاء على هذا الانفلات.

وأضافوا أن موضوع انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق والقوات الامريكية ليس هو الاهم الآن. حتى لاتنفرد ميليشيات إيران بالوطن.

وعندما يدخل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي المكتب البيضاوي في البيت الأبيض ليكون الرئيس الاميركي دونالد ترامب في استقباله في العشرين من أغسطس 2020ستكون العلاقات الاميركية – العراقية قد دخلت مرحلة جديدة من الجدية والترقب. ولن يقلل من أهمية زيارة الكاظمي أنها تأتي قبل بضعة أسابيع من الانتخابات الاميركية في الثالث من نوفمبر المقبل.

فملفات عديدة جرى بحثها بين الطرفين الأميركي والعراقي يونيو الماضي، والتفاهم على خطوطها العريضة، ويفترض ان تستكمل نقاشات حولها في لقاءات واشنطن.



وشدد الخبراء، أن الجوانب الأمنية والعسكرية لن تكون وحدها على جدول أعمال قمة الكاظمي – ترامب، ذلك أن الملف الاقتصادي سيكون حاضرا بقوة خاصة مع تفاقم الازمة الاقتصادية التي يمر بها العراق بسبب جائحة كورونا وتعثر الإنتاج النفطي الذي يعتمد عليه العراقيون بنسبة اكثر من 90 % من مواردهم.

وبهذا الخصوص كشف غبريال صوما ،عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أهم الملفات التي سيناقشها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في البيت الأبيض وقال إن أبرزها مسألة تدخل الإيراني واستهداف مبنى السفارة وحركة الاحتجاجات في العراق.

وأضاف صوما، إن المهمة الأساسية لزيارة الكاظمي إلى واشنطن هي لتعزيز العلاقات الثنائية بمختلف المجالات بما فيها الأمن والاقتصاد والطاقة والرعاية الصحية والتصدي لجائحة كورونا، منوها إلى أن "اللقاء سيشهد مناقشة حركة الاحتجاجات في العراق.

وأوضح أن اللقاء الكاظمي بترامب سيشهد مناقشة مسألة التدخل الإيراني بالشأن العراقي، و حالات الاختطاف والاغتيالات بالعراق وأبرزها حادثة اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي، وتابع صوما، أن اللقاء سيبحث أيضا انخفاض أسعار النفط وتأثيرها على الاقتصاد العراقي، خصوصا أن الحكومة العراقية في مرحلة حرجة وليس بإمكانها دفع رواتب الموظفين بشكل مستمر".

وبين مستشار الرئيس الأمريكي، أن ترامب سيناقش مع الكاظمي مسؤولية حماية أمن السفارة بعد تعرض المبنى في أواخر العام الماضي والآونة الأخيرة لعشرات الصواريخ، مضيفا، أن "الجيش العراقي غير قادر على حماية مبنى السفارة وموظفيها والقواعد العسكرية بالبلاد".

وأوضح صوما، أن الولايات المتحدة الأمريكية أضطرت إلى استخدام منظومة "باتريوت" لحماية مبنى السفارة والموظفين من الهجمات الإرهابية، مع التأكيد أن واشنطن تحترم سيادة والدستور العراقي وإنها ليس بحاجة إلى النفط العراقي.

زيارة واشنطن منعطف كبير في حكم العراق، ولا ينبغي أن يذهب الكاظمي الى واشنطن وفي عقله حماية مصالح الميليشيات. المهم حماية مصالح العراقيين والبحث عن مستقبل أفضل.

أ.ي