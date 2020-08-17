طهران تقتل الناس في سوريا والعراق وتزرع الاضطراب.. أسباب الغضب الإيراني من "اتفاق إبراهيم"

نتنياهو: الجميع يريد السلام والمنطقة تتغير للأبد

بكلمات واضحة لا لبس فيها، قال رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو، إن الغضب الإيراني من اتفاق السلام المسمى "اتفاق إبراهيم" بين الإمارات وإسرائيل كان متوقعا. طهران تقتل الناس في سوريا والعراق وتزرع الاضطراب في المنطقة وهى تدافع عن وجودها الأيديولوجي ومبادئها الارهابية بهذه الطريقة.

من جانبه أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إن الاتفاق الذي أُبرم مع دولة الإمارات، مؤخرا، لأجل مباشرة علاقات ثنائية بين البلدين يساهم في إرساء السلام.

وأشار نتانياهو، في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية"، إلى التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات، قائلا إنها بطلة في ريادة الأعمال ومن بين أكثر المجتمعات تقدما في العالم.

ورجح نتنياهو، أن يؤدي التعاون بين دولة الإمارات وإسرائيل، إلى نتائج مبهرة، مؤكدا وجود عدة مجالات للعمل المشترك بين البلدين مثل التكنولوجيا والصحة والبيئة والزراعة.

وأردف أن مستثمري إسرائيل يتطلعون إلى الاستفادة من إمكانيات الإمارات الواعدة مثل الاستيراد من منطقتها الحرة، وأشار إلى وجود تطلع وسط الإسرائيليين إلى زيارة مدن دولة الإمارات لأجل السياحة. وقال نتانياهو إن إسرائيل ستفتح بدورها الباب أمام السياح من دولة الإمارات، مشيرا إلى الترحيب بالزوار في المسجد الأقصى حتى يؤدوا الصلاة.

وحول ردود الفعل التي تلت اتفاق السلام مع الإمارات، قال نتانياهو إن الكثيرين دعموا هذه الخطوة التاريخية، "الناس مستعدون للسلام، وهذه الاتفاقية ستغير المنطقة".

وأضاف أن هذا الاتفاق لن يكون خطوة السلام الوحيدة مع الدول العربية لأن دولا عربية أخرى ستلتحق بالركب في الفترة المقبلة، وذلك بالنظر إلى حصول تحول كبير في الموقف حيال إسرائيل.

وقال نتانياهو إن الكثيرين في المنطقة العربية كانوا يعتبرون إسرائيل دولة عدوة، لكنهم باتوا ينظرون إليها حليفا وشريكا في السلام من أجل تحقيق السلام.

وأورد أن تعليق ضم أراض فلسطينية، كان مطلبا أميركيا، من أجل إفساح المجال أمام توسيع نطاق السلام، لأن هذا الأمر هو الذي يشكل أولوية. وأشار نتانياهو إلى وجود تحديات مشتركة مثل القوى المتطرفة، ولذلك "هناك حاجة إلى أن نصنع السلام معا.

ورأى أن ما صدر عن إيران عقب إبرام اتفاق السلام لم يكن أمرا مستغربا، لأن طهران ناهضت السلام على الدوام، قائلا إنها تقتل الناس في سوريا والعراق وتزرع الاضطراب في المنطقة.

من جانبه أكد المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، تأييده ودعمه للقرار السيادي والجهود الدبلوماسية الإماراتية التي نتج عنها التوصل إلى معاهدة سلام، بين الإمارات وإسرائيل. وتهدف المعاهدة إلى وضع حد للصراعات في المنطقة، ونشر قيم السلام بين شعوبها من خلال تحقيق المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني في حقه بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشاد المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، بالمساعي المخلصة التي بذلتها القيادة الحكيمة للدولة، مؤكدا أن هذه الخطوة التاريخية ستسهم في تعزيز الاستقرار والسلام في العالم، انطلاقا من القيم الإنسانية التي يؤمن بها الجميع والتي تدعو إلى تغليب لغة الحوار والتعايش والتسامح بين مختلف الأديان والثقافات، وبما يحقق تطلعات الشعوب في أن يعم العدل والسلم المجتمعات كافة. ودعا المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة إلى تعاون الجميع لوضع حد للحروب والصراعات التي كانت ولا تزال سببا في سفك دماء الأبرياء حيثما كانوا.

واستنكر المجلس وشجب كافة حملات التحريض والكراهية، التي تتعرض لها كل مبادرات السلام في المنطقة العربية، داعيا كافة الدول والمنظمات والشخصيات المحبة للسلام إلى توحيد جهودها لمجابهة كل هذه الدعوات، وتعزيز الجهود الخيرة الدافعة إلى إنارة سبل السلام في المجتمعات الإنسانية.

الغضب الإيراني الهائل من اتفاق السلام لأنه ينسف أسس الحياة الإرهابية و"خزعبلات المقاومة" التي يسطرها إرهابيو قم وطهران.

أ.ي