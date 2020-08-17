كردستان يسجل أعلى معدل للوفيات بكورونا وأكثر من 460 إصابة جديدة

سجل إقليم كردستان، اليوم الاثنين، أعلى حصيلة وفيات بفيروس كورونا، فيما أثبتت الفحوصات المختبرية إصابة أكثر من 460 شخصاً بالوباء في عموم الإقليم.



وقالت وزارة صحة الإقليم، في بيان، إن "كردستان سجل 463 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما شهد الإقليم، تسجيل 24 حالة وفاة، كأعلى حصيلة وفيات يومية".



وأضاف، أن "الإقليم سجل 1028، حالة شفاء تام من فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية في عموم مناطق الإقليم". تسجيل ٤٦٣ اصابة جديدة بفيروس كورونا في الإقليم".



وتابع البيان أن "الإصابات توزعت كالآتي (213 اربيل، 85 السليمانية، 34 كرميان، 116 دهوك، 15 حلبجة)، فيما توزعت الوفيات 10 في أربيل، و5 في السليمانية، و2 كرميان، و2 في رابرين، و5 في دهوك".



وأشار البيان إلى أن "حالات الشفاء توزعت كالآتي (116 في أربيل و856 في السليمانية، 4 في كرميان، 16 حلبجة)".

