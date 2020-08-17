همزة يكشف عن إصابة ثلثي أعضاء مجلس النواب بكورونا

أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، سليم همزة، اليوم الاثنين، عن إصابة ثلثي أعضاء البرلمان بفيروس كورونا.



وقال همزة في تصريح صحفي، إن "فيروس كورونا وصل إلى قمة الإصابات في العراق"، مؤكدا أن "ثلث أعضاء مجلس النواب مصابون حاليا بالفيروس بعضهم في حالة حرجة والبعض الاخر وصل الى نهاية مرحلة التماثل للشفاء".



وأضاف، أن "قد جلسات مجلس النواب مرهون بالموقف الوبائي للأعضاء فلا يمكن عقد اي جلسة في ظل وجود هذا العدد من الاصابات



وتوقع همزة، أن "اولى الجلسات ستعقد نهاية الشهر الجاري او في ايلول المقبل بعد ان تراجع موجة الاصابات بفيروس كورونا داخل البلاد".



وضرب فيروس كورونا عدداً من النواب في البرلمان، فيما سجلت حالة وفاة واحدة بين أعضائه، بعد وفاة رئيس لجنة التعليم، غيداء كمبش.