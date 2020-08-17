الخارجية: نتوقع خروج العراق من الدول عالية الخطورة

أكدت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، أن التوقعات إيجابية بخروج العراق من قائمة الدول عالية الخطورة خلال العام الحالي.



وقال الناطق باسم الوزارة، أحمد الصحاف، في تصريح صحفي، إن العراق امتثل لجميع الشروط والمعايير التي وضعتها مجموعة العمل الدولي والمالي (FATF)، مؤكداً، أن التوقعات كبيرة جدا، أن يكون العراق خارج قائمة الدول العالية الخطورة قبيل الانتهاء من العام الحالي.



وأضاف الصحاف، أن وزير الخارجية فؤاد حسين، وجه رسالة إلى نظرائه الأوربيين والبرلمان الأوربي وسلمت هذه الرسالة من خلال السفراء ورؤساء البعثات العراقية في ساحة الدول الأوربية، لتحشيد الجهود بهذا الصدد، مشيراً إلى أن ردود الأفعال كانت إيجابية.