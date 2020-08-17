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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 17 آب 2020 03:05 م

العاني: العراق ليس مضطراً لحمل رسائل قاآني إلى ترامب

ظافر-العاني

أكد النائب ظافر العاني، اليوم الاثنين، أن العراق "ليس مضطراً" لحمل "رسائل" قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال العاني في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "لسنا مضطرين لحمل الرسائل التي جاء بها إسماعيل قاآني إلى ترامب"، لافتاً إلى أن "هذه الزيارة لرئيس وزراء العراق ومصالح بلدنا أولى من مصلحة أية دولة أخرى".

وأضاف العاني أن "هدف إيران تقزيم العراق في نظر المجتمع الدولي، عندما تحوله إلى مجرد ساعي بريد لرسائل فيلق القدس الإيراني".

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