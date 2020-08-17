الموسوي: تصريحات الكاظمي بشأن السيطرة على المنافذ الحدودية ذر رماد

أكد النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، اليوم الاثنين، أن جولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال الأسابيع القليلة الماضية على المنافذ الحدودية لا تعدو كونها جولة صورية لأنها ماتزال تخت سطوة المتنفذين.

وقال الموسوي في تصريح صحفي، إن تصريحات رئيس الوزراء بشأن السيطرة على المنافذ الحدودية البرية والبحرية بأنه ذر رماد في عيون الشعب العراقي فلا جديد على الإطلاق.

واضاف أن المنافذ لاتزال تحت سطوة المتنفذين، مشيرا إلى أن جولة رئيس الوزراء داخل المنافذ الحدودية لا تعدو كونها جولة إعلامية.

وأشار الموسوي إلى أن النواب لم يلمسوا أي تغيير واقعي بشأن المنافذ الحدودية سوى التصريحات التي تطلق من هنا وهناك.