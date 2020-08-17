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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 17 آب 2020 02:46 م

العطافي: دعوة الكاظمي لإجراء الانتخابات المبكرة تهرب من المسؤولية

الكاظمي

أكد عضو لجنة الخدمات النيابية عباس يابر العطافي، اليوم الاثنين، أن دعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لإجراء الانتخابات المبكرة تهرب من المسؤولية بسبب تدني مستوى الخدمات.

وقال العطافي في تصريح صحفي، إن دعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لإجراء الانتخابات المبكرة كذبة لإشغال الرأي العام للتهرب من مسؤولية فشل حكومته في تقديم ابسط الخدمات.

وأضاف أن الحكومة الحالية أثبتت فشلها وعدم قدرتها على تقديم أي خدمات للمواطنين سوى الضجيج الإعلامي.

وأوضح العطافي، أن البلاد تعاني من سوء الخدمات والإدارة والفساد الذي أصبح يزكم الأنوف، معتبرا أن حديث رئيس الوزراء لإجراء الانتخابات المبكرة ماهي الا مناورة إعلامية يراد منها أشغال الراي العام.

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