بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 17 آب 2020
آخر الأخبار
كردستان يسجل أعلى معدل للوفيات بكورونا وأكثر من 460 إصابة جديدة همزة يكشف عن إصابة ثلثي أعضاء مجلس النواب بكورونا الخارجية: نتوقع خروج العراق من الدول عالية الخطورة العاني: العراق ليس مضطراً لحمل رسائل قاآني إلى ترامب الموسوي: تصريحات الكاظمي بشأن السيطرة على المنافذ الحدودية ذر رماد العطافي: دعوة الكاظمي لإجراء الانتخابات المبكرة تهرب من المسؤولية نائب عن سائرون: سنلجأ الى القضاء للطعن بخطوات الحكومة بشان ارسال اكثر من 320 مليار دينار لكردستان النزاهة: استقدام مسؤولين في محافظة نينوى لتقصيرهم بازالة تجاوزاتٍ عن اراضي الدولة نائب يشدد على ضرورة رفع يد الأحزاب عن الأبواب الاقتصادية للوزارات مرصد صحفي يدين تعرض مراسلة قناة الحرة بالبصرة للضرب واعتقال مصور مساعد لها
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 17 آب 2020 02:28 م

نائب عن سائرون: سنلجأ الى القضاء للطعن بخطوات الحكومة بشان ارسال اكثر من 320 مليار دينار لكردستان

علاء-الربيعي-سائرون

اكد النائب عن سائرون علاء الربيعي،  انه سيتم اللجوء الى القضاء للطعن بخطوات الحكومة حول ارسالها اكثر من 320 مليار دينار لاقليم كردستان.

وقال الربيعي في بيان ان "على الحكومة ان تقدم إيضاحات فورية لقيامها بإرسال مبلغ ٣٢٠ مليار دينار الى حكومة كردستان دون اي سند قانوني"، مبينا ان "هذا الامر تكرر في حكومة الكاظمي دون معرفة الأسباب التي اعتمدتها الحكومة الاتحادية بأرسالها الأموال الى حكومة  الإقليم التي لم تسدد ما بذمتها من ديون".

واضاف ان "الحكومة الاتحادية ووزارة المالية تصرفت وفق حسابات ومصالح شخصية في ارسال هذه الأموال التي هي ملك لكل أبناء الشعب العراقي وخرقت القانون الذي لا يسمح بإرسال أموال نتيجة لعدم وجود موازنة وارتكاب حكومة الإقليم الكثير من الإخفاقات وتنصل عن جميع الاتفاقات السابقة التي ألزمت نفسها بها في جميع الحكومات السابقة"، معتبرا "ما حصل بالأمر الخطير في ظل الأزمة المالية الراهنة ووجود الكثير من التحديات التي تواجه بغداد في المرحلة الحالية، وكان من الأفضل على حكومة الكاظمي معالجة الأخطاء السابقة لا الذهاب لارتكاب نفس تلك الأخطاء".

وتابع الربيعي ان "مجلس النواب لن يقف مكتوف الايدي امام هدر هذه المليارات عن طريق المساومات والمصالح السياسية على حساب قوت الشعب الذي ضاع نتيجة حسابات انتخابية مستقبلية"، محذرا ان "هذا الامر اذا تم سيولد مشكلة وردت فعل شعبية كبيرة خصوصاً من المحافظات المنتجة للنفط والتي لم تقوم الحكومة بإرسال موازنتها منذ اشهر وتعاني من ابسط مقومات الحياة والتي حولتها الحكومات السابقة كبقرة حلوب فقط دون ان تعطيها جزء من حقوقها".


أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
مجلس النواب

همزة يكشف عن إصابة ثلثي أعضاء مجلس النواب بكورونا 17 آب 2020 03:18 م

الخارجية

الخارجية: نتوقع خروج العراق من الدول عالية الخطورة 17 آب 2020 03:13 م

مختار الموسوي

الموسوي: تصريحات الكاظمي بشأن السيطرة على المنافذ الحدودية ذر رماد 17 آب 2020 02:53 م

الكاظمي

العطافي: دعوة الكاظمي لإجراء الانتخابات المبكرة تهرب من المسؤولية 17 آب 2020 02:46 م

هيئة-نزاهة

النزاهة: استقدام مسؤولين في محافظة نينوى لتقصيرهم بازالة تجاوزاتٍ عن اراضي الدولة 17 آب 2020 02:13 م

فاضل-الفتلاوي-1

نائب يشدد على ضرورة رفع يد الأحزاب عن الأبواب الاقتصادية للوزارات 17 آب 2020 02:10 م

EfjvMo5WsAAu1Hh

مرصد صحفي يدين تعرض مراسلة قناة الحرة بالبصرة للضرب واعتقال مصور مساعد لها 17 آب 2020 02:09 م

علي التميمي

قانوني: الاستمرار بالاعتداء على السفارات سيعرض العراق لعقوبات دولية 17 آب 2020 02:07 م

التعليقات