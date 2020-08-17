نائب عن سائرون: سنلجأ الى القضاء للطعن بخطوات الحكومة بشان ارسال اكثر من 320 مليار دينار لكردستان

اكد النائب عن سائرون علاء الربيعي، انه سيتم اللجوء الى القضاء للطعن بخطوات الحكومة حول ارسالها اكثر من 320 مليار دينار لاقليم كردستان.



وقال الربيعي في بيان ان "على الحكومة ان تقدم إيضاحات فورية لقيامها بإرسال مبلغ ٣٢٠ مليار دينار الى حكومة كردستان دون اي سند قانوني"، مبينا ان "هذا الامر تكرر في حكومة الكاظمي دون معرفة الأسباب التي اعتمدتها الحكومة الاتحادية بأرسالها الأموال الى حكومة الإقليم التي لم تسدد ما بذمتها من ديون".



واضاف ان "الحكومة الاتحادية ووزارة المالية تصرفت وفق حسابات ومصالح شخصية في ارسال هذه الأموال التي هي ملك لكل أبناء الشعب العراقي وخرقت القانون الذي لا يسمح بإرسال أموال نتيجة لعدم وجود موازنة وارتكاب حكومة الإقليم الكثير من الإخفاقات وتنصل عن جميع الاتفاقات السابقة التي ألزمت نفسها بها في جميع الحكومات السابقة"، معتبرا "ما حصل بالأمر الخطير في ظل الأزمة المالية الراهنة ووجود الكثير من التحديات التي تواجه بغداد في المرحلة الحالية، وكان من الأفضل على حكومة الكاظمي معالجة الأخطاء السابقة لا الذهاب لارتكاب نفس تلك الأخطاء".



وتابع الربيعي ان "مجلس النواب لن يقف مكتوف الايدي امام هدر هذه المليارات عن طريق المساومات والمصالح السياسية على حساب قوت الشعب الذي ضاع نتيجة حسابات انتخابية مستقبلية"، محذرا ان "هذا الامر اذا تم سيولد مشكلة وردت فعل شعبية كبيرة خصوصاً من المحافظات المنتجة للنفط والتي لم تقوم الحكومة بإرسال موازنتها منذ اشهر وتعاني من ابسط مقومات الحياة والتي حولتها الحكومات السابقة كبقرة حلوب فقط دون ان تعطيها جزء من حقوقها".





