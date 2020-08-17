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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 17 آب 2020 02:13 م

النزاهة: استقدام مسؤولين في محافظة نينوى لتقصيرهم بازالة تجاوزاتٍ عن اراضي الدولة

هيئة-نزاهة

اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن تفاصيل اوامر الاستقدام الصادرة بحق عددٍ من المسؤولين المحليين في محافظة نينوى.

واوضحت دائرة التحقيقات في الهيئة ببيان " ان اوامر الاستقدام الصادرة جاءت بناءً على وجود شبهة اهمال وتقصير في  ازالة التجاوزات الحاصلة على املاك الدولة في المحافظة من قبل اللجنة الاداريَّة المعنيَّة بذلك.

وتابعت الدائرة " ان محكمة تحقيق نينوى المختصة بالنظر بقضايا النزاهة اصدرت امر استقدامٍ بحق كل من قائمقام قضاء الموصل، ومدير بلديَّة القضاء، والمديرين السابقين للتسجيل العقاري والتخطيط العمراني في المحافظة".

وكانت تحريات مديريَّة تحقيق الهيئة بالمحافظة وتوصيات التحقيق الاداري قد قادت الى وجود شبهة اهمال وتقصيرٍ في ازالة التجاوزات الحاصلة على املاك الدولة من قبل رئيس واعضاء اللجنة الاداريَّة المعنيَّة بازالة التجاوزات، والتأخر في الإجابات على القطاعات العائدة  لمديريَّة بلديَّة الموصل.

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