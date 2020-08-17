نائب يشدد على ضرورة رفع يد الأحزاب عن الأبواب الاقتصادية للوزارات

شدد النائب فاضل الفتلاوي، على ضرورة رفع يد الأحزاب وسطوتها على الملف الاقتصادي في وزارات الدولة واستغلال الموارد بالشكل الامثل لافتا الى ان العراق يعد من البلدان الاولى المصدرة للطاقة في حين لا يزال يعاني من ازمة الكهرباء.



وقال الفتلاوي ، ان “بعض الكتل والأحزاب السياسية مازالت تضع يدها على اقتصاديات الوزارات، وهو مايحتم إيجاد حل من اجل استثمار موارد الدولة بالشكل الأمثل بعيدا عن الاستغلال.

وأضاف ان “هناك غيابا لدور الحكومة وقطاعاتها في جميع مرافق الدولة، في وقت برز فيه القطاع الخاص من مدارس وجامعات ومستشفيات أهلية.



وقال ان “نسبة الفقر والبطالة ارتفعت بشكل كبير في العراق



في ظل غياب الدعم الحكومي وانهيار بعض القطاعات خاصة مايتعلق بتوقف مئات المعامل ودخول الملايين من العمالة الاجنبية.