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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 17 آب 2020 02:09 م

مرصد صحفي يدين تعرض مراسلة قناة الحرة بالبصرة للضرب واعتقال مصور مساعد لها

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ادان المرصد العراقي للحريات الصحفية التابع لنقابة الصحفيين العراقيين، تعرض مراسلة قناة الحرة بالبصرة للضرب واعتقال مصور مساعد لها.

وقال المرصد في بيان "ندين قيام قوات الامن بالاعتداء بالضرب على مراسلة قناة الحرة الفضائية نجاح العابدي، وقيام تلك القوات باعتقال مصور القناة محمد الهلالي الذي افرج عنه لاحقا، عندما كانا يغطيان تظاهرات تخللتها اعمال عنف، واشتباكات بين محتجين، وقوات مكافحة الشغب وسط محافظة البصرة مساء  امس.

وقالت العابدي بحسب بيان المرصد انها "تعرضت الى الضرب، واصيبت بكدمات، وانها تعاني من عدم القدرة على السمع بسبب الاعتداء".

واضافت :" ان المصور المساعد لها محمد الهلالي اقتيد من قبل قوات الامن، ومنع من التصوير، وانها حاولت اقناع تلك القوات بحياديتها، وانها ليست جزءا من التظاهرات، وهي تقوم بمهمة محددة وهي التغطية الصحفية، ولكن ذلك لم يكن مجديا، وتعرضت الى الضرب"، مشيرة الى ان "هذه القوة افرجت عن المصور في وقت لاحق من ليل الاحد.

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