نائب مستقل: المنافذ الحدودية تحت سلطة الأحزاب وإجراءات الكاظمي إعلامية فقط





قال النائب المستقل باسم خشان، ان إجراءات الحكومة بشأن المنافذ الحدودية غير مجدية واستخدمت للظهور الإعلامي فقط، لافتا الى المنافذ تخضع لسلطة الأحزاب والمافيات.

واضاف خشان ، ان “حكومة الكاظمي تعمل بسياسة غير متوازنة فيما يتعلق بالمنافذ الحدودية الشمالية والغربية، حيث لاتوجد سيطرة حكومية عليها، ومازالت هناك مخالفات مستمرة.





وأوضح ان “المنافذ الحدودية تخضع لسيطرة الأحزاب السياسية، وما حدث من تغييرات لم يمس جوهر تلك المنافذ بل استبدال لاشخاص من نفس الجهات المسيطرة عليها، وبالتالي فأن إجراءات الكاظمي غير منتجة وماهي الا محاولة للظهور الإعلامي الملفت.





