بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 17 آب 2020
آخر الأخبار
كردستان يسجل أعلى معدل للوفيات بكورونا وأكثر من 460 إصابة جديدة همزة يكشف عن إصابة ثلثي أعضاء مجلس النواب بكورونا الخارجية: نتوقع خروج العراق من الدول عالية الخطورة العاني: العراق ليس مضطراً لحمل رسائل قاآني إلى ترامب الموسوي: تصريحات الكاظمي بشأن السيطرة على المنافذ الحدودية ذر رماد العطافي: دعوة الكاظمي لإجراء الانتخابات المبكرة تهرب من المسؤولية نائب عن سائرون: سنلجأ الى القضاء للطعن بخطوات الحكومة بشان ارسال اكثر من 320 مليار دينار لكردستان النزاهة: استقدام مسؤولين في محافظة نينوى لتقصيرهم بازالة تجاوزاتٍ عن اراضي الدولة نائب يشدد على ضرورة رفع يد الأحزاب عن الأبواب الاقتصادية للوزارات مرصد صحفي يدين تعرض مراسلة قناة الحرة بالبصرة للضرب واعتقال مصور مساعد لها
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 17 آب 2020 02:05 م

نائب مستقل: المنافذ الحدودية تحت سلطة الأحزاب وإجراءات الكاظمي إعلامية فقط

باسم خشان



قال النائب المستقل باسم خشان، ان إجراءات الحكومة بشأن المنافذ الحدودية غير مجدية واستخدمت للظهور الإعلامي فقط، لافتا الى المنافذ تخضع لسلطة الأحزاب والمافيات.
 واضاف خشان ، ان “حكومة الكاظمي تعمل بسياسة غير متوازنة فيما يتعلق بالمنافذ الحدودية الشمالية والغربية، حيث لاتوجد سيطرة حكومية عليها، ومازالت هناك مخالفات مستمرة.


وأوضح ان “المنافذ الحدودية تخضع لسيطرة الأحزاب السياسية، وما حدث من تغييرات لم يمس جوهر تلك المنافذ بل استبدال لاشخاص من نفس الجهات المسيطرة عليها، وبالتالي فأن إجراءات الكاظمي غير منتجة وماهي الا محاولة للظهور الإعلامي الملفت.


أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
مجلس النواب

همزة يكشف عن إصابة ثلثي أعضاء مجلس النواب بكورونا 17 آب 2020 03:18 م

الخارجية

الخارجية: نتوقع خروج العراق من الدول عالية الخطورة 17 آب 2020 03:13 م

مختار الموسوي

الموسوي: تصريحات الكاظمي بشأن السيطرة على المنافذ الحدودية ذر رماد 17 آب 2020 02:53 م

الكاظمي

العطافي: دعوة الكاظمي لإجراء الانتخابات المبكرة تهرب من المسؤولية 17 آب 2020 02:46 م

علاء-الربيعي-سائرون

نائب عن سائرون: سنلجأ الى القضاء للطعن بخطوات الحكومة بشان ارسال اكثر من 320 مليار دينار لكردستان 17 آب 2020 02:28 م

هيئة-نزاهة

النزاهة: استقدام مسؤولين في محافظة نينوى لتقصيرهم بازالة تجاوزاتٍ عن اراضي الدولة 17 آب 2020 02:13 م

فاضل-الفتلاوي-1

نائب يشدد على ضرورة رفع يد الأحزاب عن الأبواب الاقتصادية للوزارات 17 آب 2020 02:10 م

EfjvMo5WsAAu1Hh

مرصد صحفي يدين تعرض مراسلة قناة الحرة بالبصرة للضرب واعتقال مصور مساعد لها 17 آب 2020 02:09 م

التعليقات