بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 17 آب 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 17 آب 2020 01:31 م

متظاهرون يحرقون منزل محافظ البصرة و4 سيارات للشرطة

أسعد العيداني محافظ البصرة
أصدرت قيادة شرطة البصرة، اليوم الاثنين، بيانا بشأن حادثة الاعتداء على منزل المحافظ أسعد العيداني.

وقالت القيادة في بيان، إنه انطلقت مساء الاحد تظاهرة سلمية في ساحة البحرية بأتجاه مديرية شرطة محافظة البصرة، ثم باتجاه منزل عائلة المحافظ وطيلة هذه المسيرة كانت الأجهزة الأمنية توفر الحماية للمتظاهرين الا انهم حال وصولهم الى منزل عائلة المحافظ قام بعض الأشخاص برمي زجاجات حارقة بأتجاه  المنزل السكني وكرفان الحماية مما أدى الى حرق جزء من الحديقة و حرق الكرفان.

واضافت: وكذلك رمي زجاجة حارقة مولوتوف على احد عجلات الشرطة مما أدى الى حرقها وتضرر اربع عجلات أخرى وإصابة  14 منتسبا باصابات مختلفة أحدها عين احد المنتسبين وهي الآن بحاله حرجه.

وبينت انه في الوقت الذي تمارس فيه شرطة البصرة ضبط النفس الا إن ذلك لا يعني ان يترك العابثين بأمن البصرة دون رادع وسيتم التعامل وفق النصوص القانونية ضد كل من يثبت تورطه بالاعتداء على الاجهزة الامنية او الممتلكات العامة والخاصة.
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