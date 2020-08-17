مصرف الرافدين يعلن شمول الداخلية وتشكيلاتها بالسلف الشخصية

أعلن مصرف الرافدين عن شمول دوائر أخرى جديدة في وزارة الداخلية وتشكيلاتها بالسلف الشخصية.
وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، إنه "تم شمول تشكيلات وزارة الداخلية بالسلف وهي:
- مديرية جنسية وجوازات والإقامة في محافظة بابل
- مديرية أحوال الكرخ
- الأدلة الجنائية في بغداد
-مديرية شرطة الطاقة
- حرس الحدود - المقر - بغداد
- وكالة الوزارة لشؤون الاستخبارات والأمن الاتحادي
- الدفاع المدني - المقر العام-بغداد
- الدفاع المدني في محافظة بابل
- المعهد العالي للتطوير الامني
- الدفاع المدني / الكرخ
- الدفاع المدني / الرصافة".
وأشار إلى أنه "بإمكان المنتسبين التقديم على السلف من خلال الرابط الإلكتروني".
وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، إنه "تم شمول تشكيلات وزارة الداخلية بالسلف وهي:
- مديرية جنسية وجوازات والإقامة في محافظة بابل
- مديرية أحوال الكرخ
- الأدلة الجنائية في بغداد
-مديرية شرطة الطاقة
- حرس الحدود - المقر - بغداد
- وكالة الوزارة لشؤون الاستخبارات والأمن الاتحادي
- الدفاع المدني - المقر العام-بغداد
- الدفاع المدني في محافظة بابل
- المعهد العالي للتطوير الامني
- الدفاع المدني / الكرخ
- الدفاع المدني / الرصافة".
وأشار إلى أنه "بإمكان المنتسبين التقديم على السلف من خلال الرابط الإلكتروني".