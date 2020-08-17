بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 17 آب 2020
آخر الأخبار
مصرف الرافدين يعلن شمول الداخلية وتشكيلاتها بالسلف الشخصية التحالف الدولي يسلم أكبر موقع ذخيرة في قاعدة التاجي ميسي يطلب الرحيل من برشلونة فوراً مصرف الرشيد يطلق وجبة جديدة من السلف للمتقاعدين إشبيلية يطرد مانشستر يونايتد من الدوري الأوروبي نائب: الوضع الصحي في بابل منهار وهناك ارتفاع كبير بالإصابات والوفيات جراء كورونا وزير التخطيط يعلن عن تقديم توصية لجلس الوزراء لتاجيل موعد التعداد القبض على شخصين يحملان ٦٠ ألف دولار مزيفة في بغداد نائبة تدعو الحكومة للكشف عما تحقق من تطور بالمنافذ الحدودية وعن المفسدين النائب الخزعلي : خلية الأزمة في البصرة اصبحت جزءاً من الأزمة الصحية بالمحافظة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 17 آب 2020 10:30 ص

إشبيلية يطرد مانشستر يونايتد من الدوري الأوروبي

إشبيلية
ودع مانشستر يونايتد الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد الخسارة 2-1 في الدور قبل النهائي أمام أشبيلية صاحب الرقم القياسي في المسابقة برصيد خمسة ألقاب حيث دفع ثمن نقاط الضعف في الدفاع والهجوم.

وتسبب الافتقار للحسم أمام المرمى والأخطاء الدفاعية في ضياع العديد من النقاط على يونايتد في بداية الدوري الإنجليزي الممتاز وهو ما تكرر أمام أشبيلية يوم الأحد رغم التقدم بهدف مبكر لبرونو فرنانديز من ركلة جزاء بعد مرور تسع دقائق من البداية.

وحاول ريو فرديناند مدافع يونايتد السابق، الذي توج بلقب الدوري ست مرات وبدوري أبطال أوروبا 2008، خلال حقبة ذهبية تحت قيادة المدرب أليكس فيرجسون، تلخيص معاناة الفريق.

وكتب فرديناند على تويتر بعدما خسر يونايتد في الدور قبل النهائي للمرة الثالثة هذا الموسم حيث خرج من الدور ذاته في كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة "عندما لا تستغل الفرص، تتم معاقبتك. عندما لا تدافع بقوة تتم معاقبتك. لا حاجة لتحليل مباراة الليلة".

وأبلغ هاري مجواير مدافع يونايتد الحالي، المنضم العام الماضي من ليستر سيتي مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، شبكة (بي.تي سبورت) التلفزيونية "استقبلنا هدفين من كرتين عرضيتين وهو شيء غير جيد".

وأضاف الخسارة غير مقبولة. الوصول إلى قبل النهائي (فقط) غير مقبول. يجب أن نقطع الخطوة التالية".

وبفضل كرتين عرضيتين من الجانبين، سجل أشبيلية في المناسبتين وحول تأخره بهدف إلى فوز.

وسجل سوسو هدف التعادل قبل أن يحرز لوك دي يونج هدف الانتصار بعدما أفلت من رقابة فيكتور ليندلوف وحصل على الوقت والمساحة للتسجيل من مدى قريب في الشوط الثاني.

وحدثت مشادة بين فرنانديز وزميله ليندلوف بعد هدف دي يونج، وهو ما لخص الليلة السيئة ليونايتد، الذي أهدر أيضا العديد من الفرص السهلة في الجانب الآخر من الملعب.

وتألق المغربي ياسين بونو حارس أشبيلية وأنقذ محاولات خطيرة من فرنانديز وماركوس راشفورد وأنطوني مارسيال.

وقال فرنانديز "لقد أدينا مباراة رائعة وصنعنا الكثير من الفرص لكن في كرة القدم هذا ليس كافيا، حيث أهدرنا كثيرا أمام المرمى".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
ميسي

ميسي يطلب الرحيل من برشلونة فوراً 17 آب 2020 12:08 م

نادي الديوانية

نادي الديوانية الرياضي، يتعاقد مع لاعب برشلونة السابق 16 آب 2020 12:46 م

ليون

ليون الفرنسي يحقق مفاجأة مدوية ويقصي مانشستر سيتي خارج دوري أبطال أوروبا 16 آب 2020 10:10 ص

أندريا بيرلو

مدرب يوفنتوس الجديد: باولو ديبالا هو اللاعب الذي يمكن التضحية به لجمع الأموال 15 آب 2020 01:11 م

من المباراة

"فاجعة برشلونة" .. ميونخ يسحق النادي الكتالوني بثمانية أهداف 15 آب 2020 09:13 ص

ميسي

ميونخ يكشف عن خطة إيقاف خطورة ميسي في لقاء الليلة مع برشلونة 14 آب 2020 04:20 م

لايبزيغ الألماني

لايبزيغ الألماني يفجر مفاجأة ويطيح بأتلتيكو مدريد خارج دوري أبطال أوروبا 14 آب 2020 11:04 ص

أحمد الباقري

الموت يغيب الأديب والروائي أحمد الباقري عن عمر ناهز الـ٨٠ 12 آب 2020 04:28 م

التعليقات