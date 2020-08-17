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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 17 آب 2020 10:17 ص

وزير التخطيط يعلن عن تقديم توصية لجلس الوزراء لتاجيل موعد التعداد

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وزير التخطيط يعلن عن تقديم توصية لجلس الوزراء لتاجيل موعد التعداد


اعلن وزير التخطيط  خالد بتال النجم، عن تقديم الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن، توصية الى مجلس الوزراء، بتأجيل موعد تنفيذ التعداد الذي كان مقررا في شهر تشرين الثاني المقبل، الى الربع الاخير من العام المقبل.

وقال الوزير :" ان التوصية بتأجيل التعداد، جاءت بسبب الظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق، المتمثلة بجائحة كورونا، والازمة المالية" ، مشيرا الى :" ان الهيئة قررت الاستمرار في اعمال التهيئة والتحضير للمشروع، والطلب من وزارة المالية  تأمين التخصيصات المالية المطلوبة لمتطلبات التعداد، والتي تتضمن تأمين الاجهزة اللوحية، لتنفيذ التعداد الكترونيًا، فضلا عن تدريب العدادين، وتنفيذ التعداد التجريبي وعمليات الترقيم والحصر، وصولا ليوم العد"، مبينا  انه :" تم الطلب من جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، تقديم مالديها من مقترحات وملاحظات فنية بشأن استمارات التعداد، التي تم انجازها من قبل الجهاز المركزي ، وغيرها من الاعمال الفنية وترسيم الحدود للوحدات الادارية، بملاكات عراقية 100 بالمئة".

 من جانبه قال مستشار صندوق الامم المتحدة للسكان مهدي العلاق:" ان الصندوق مستعد  لتقديم المزيد من الدعم  الفني واللوجستي والاستشاري لانجاح التعداد" ، مؤكدا اهمية المدونة الوطنية للتعداد، التي حظيت بمصادقة مجلس الوزراء وتهدف الى حشد الدعم والتأييد للتعداد، بوصفه مشروعا وطنيا، شديد الاهمية.
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