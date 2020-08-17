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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 17 آب 2020 10:16 ص

نائبة تدعو الحكومة للكشف عما تحقق من تطور بالمنافذ الحدودية وعن المفسدين

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نائبة تدعو الحكومة للكشف عما تحقق من تطور بالمنافذ الحدودية وعن المفسدين


دعت عضو اللجنة المالية بمجلس النواب عن محافظة ميسان " سهام العقيلي " ، الحكومة المركزية إلى بيان النتائج المتحققة بعد سيطرتها على إدارة المنافذ الحدودية وتعين شخصيات جديدة في الإدارة ، مشددة،على أهمية الكشف عن موقف الذين تم تعيينهم حديثاً من حيث الانتماء للأحزاب ومدى استقلاليتهم.

وطالبت " الحكومة بشرح ماهي  المعايير التي تمت فيها اختيار الأشخاص لإدارة المنافذ؟" ،متمنية، أن  تكون اختيارات رئيس الحكومة غير خاضعة للإملاءات من قبل المتنفذين.

وأضافت"  على رئيس مجلس الوزراء وضع المواطنين بالصورة بعد إعلانه السيطرة على المنافذ، وهل المنافذ في إقليم كردستان ضمن خطته للسيطرة عليها أو اقتصر ذلك فقط في الوسط و الجنوب؟

 وتساءلت العقيلي" هل نحجت خطة الكاظمي في مكافحة الفساد كما أعلن عنها؟ ،ومدى ارتفاع معدلات الايرادات الكمركية ومكافحة جريمة التهريب؟ ، مبينة ،بات من الضروري فضح الجهات التي كانت مسيطرة على المنافذ أن صحة ادعاءات الحكومة المركزية بأنها تريد القضاء على الفاسدين
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