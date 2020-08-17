نواب من كتل مختلفة : خطوات الحكومة بشأن الاصلاحات المالية ومكافحة الفساد بطيئة







اكد نواب من كتل مختلفة ان خطوات الحكومة بشأن الاصلاحات المالية ومكافحة الفساد بطيئة، مشددين على ضرورة اصدار قرارات جريئة بشأن مكافحة الفساد".



وقال رئيس كتلة /المستقبل/ النيابية، النائب رابون معروف:" ان حكومة لكاظمي وضعت بعض الخطوات الاصلاحية على امل ان تقوم بتنفيذها، لاسيما التي تخص الجوانب المالية والاقتصادية وتعظيم الموارد، الا انها لم تصل الى تطلعات الشعب العراقي ومطالب المتظاهرين المشروعة".



واضاف:" ان الشعب العراقي يحتاج الى حكومة قوية تلبي متطلباته واحتياجاته الاساسية، لا حكومة اعلام فقط"، مبينا:" ان حكومة الكاظمي تواجه تحديات كبيرة، منها الضغوط السياسية والفساد الكبير، فضلا عن الازمتين المالية والصحية، لكن باستطاعتها ان تتغلب على التحديات عندما تكون لديها ارادة قوية".



من جانبها رأت النائبة عن ائتلاف / النصر/ ندى شاكر،:" ان خطوات حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الاصلاحية بطيئة جدا ".



واضافت :" ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لديه رؤية اصلاحية لتغيير واقع البلد ، الا ان بعض المستشارين الذين يعتمد عليهم بقراراته قد يجعلوه يقع في اخطاء كما حصل لسلفه عادل عبد المهدي".



اما النائب عبد الله الخربيط، فقد قال ان حجم التقاطعات والفساد يجعل من خطوات رئيس الوزراء بطيئة، لكن هذا لم يمنع الكاظمي من البدء بخطوات واضحة، منها مستوى اختيار القيادات الامنية التي تتولى المسؤولية في الاماكن الحساسة، والذي ادى بالنتيجة الى مسك زمام الدولة العراقية، ومن ثم الاتجاه صوب السيطرة على الكمارك".