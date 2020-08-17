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الإثنين, 17 آب 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 17 آب 2020 09:58 ص

أزمة الصواريخ تشتعل.. سقوط صاروخين فى المنطقة الخضراء بعد انفجار 3 مقذوفات كاتيوشا فى محيط معسكر التاجي

صواريخ الكاتيوشا على بغداد

تستمر أزمة سقوط الصواريخ على بغداد، حيث سقط صاروخين في محيط المنطقة الخضراء، فيما أوضح مصادر أمني، أن الصاروخين سقطا في محيط المنطقة، ولم يتسببا بأي خسائر بشرية.

يأتي ذلك بعد ساعات من سقوط 3 صواريخ "كاتيوشا" في محيط معسكر التاجي شمالي العاصمة بغداد.

وتتواصل الهجمات بين الحين والآخر على المنطقة الخضراء، على  الرغم من إعلان الولايات المتحدة التي يشكل جنودها الغالبية العظمى من القوات المنتشرة في العراق، سحب قواتها من قواعد عدة وإعادة نشرها في قواعد أخرى داخل العراق.

وأوضحت خلية الإعلام الأمني في العراق، سقوط صاروخين نوع كاتيوشا داخل معسكر التاجي شمالي بغداد، لافتة إلى أن انطلاقهما كان من منطقة الراشدية على الضفة المقابلة من نهر دجلة.

كما أعلنت خلية الإعلام الأمني، أن القوات الأمنية عثرت على قاعدة إطلاق صواريخ وصاروخين تم إعدادهما للإطلاق فى ضواحي العاصمة بغداد.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، قبلها، عن سقوط 3 صواريخ في محيط مطار بغداد الدولي، دون وقوع خسائر في الأرواح.

وأفاد مصدر أمني، أن صاروخين من نوع "كاتيوشا" سقطا ضمن مقتربات المنطقة الخضراء وسط بغداد، وقال المصدر إنه تم تحديد مكان إطلاق صاروخي الكاتيوشا من خلف كراج النهضة.

وبحسب وكالة سبوتنيك، فإن المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد والتي تضم المباني الحكومية وبعثات دبلوماسية أجنبية، تتعرض في الفترة الأخيرة إلى سلسلة من الهجمات بصواريخ كاتيوشا.

ويشهد العراق، منذ فترة سقوط صواريخ في محيط السفارة الأمريكية ببغداد، دون خسائر بشرية، كما لم تكشف الأجهزة الأمنية حتى الآن عن منفذي هذه الهجمات الصاروخية.

وعثرت الأجهزة الأمنية العراقية، في 5 أغسطس، على مجموعة صواريخ من طراز كاتيوشا بعد سقوط أحدها على المنطقة الخضراء في بغداد.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان أن "القوات الأمنية عثرت على 8 صواريخ من نوع كاتيوشا في منطقة كرارة في الدورة جنوبي العاصمة بغداد، ضمن قاطع اللواء 23 بالفرقة السابعة عشر".

وقبلها أفادت وسائل إعلام محلية عراقية، بأن عبوة ناسفة انفجرت، فى منطقة الحنانة، وسط مدينة النجف، حيث مقر سكن زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر،  ونقلاً عن مصدر أمنى، قال إن عبوة ناسفة لاصقة انفجرت فى سيارة لأحد المواطنين كانت متوقفة فى الشارع المؤدى لمنزل الصدر فى منطقة الحنانة بالنجف.

وصرح قائد شرطة النجف، فائق الفتلاوي، لوكالة الأنباء العراقية الرسمية بأنه تم تشكيل فريق تحقيق عاجل لمعرفة ملابسات الحادث. ونشر ناشطون صوراً للحادث، وقالوا إنه وقع على بعد 40 متراً من منزل الصدر.

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