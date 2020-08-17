أعلن الجيش العراقي، إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المشاركين في مجزرة سبايكر التي وقعت قبل 6 أعوام في مدينة صلاح الدين.



ووفقا للمتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، أكد فيه إلقاء القبض على أحد المجرمين الذين شاركوا بالمذبحة التي نفذها تنظيم داعش الإرهابي والتي راح ضحيتها المئات من الشبان العراقيين.



وجاء في بيان المتحدث: حسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، يواصل عناصر جهاز مكافحة الإرهاب عملياتهم النوعية لملاحقة العناصر المنهزمة في مختلف المناطق، وتمكنوا من خلال المتابعة الميدانية وجهود استمرت أشهر من القاء القبض على المجرم الذي يعد من أخطر الإرهابيين الذين اشتركوا في مجزرة سبايكر.



يذكر أن المجزرة التي نفذها التنظيم الإرهابي بتاريخ 12 يونيو 2014 راح ضحيتها قرابة ألفي طالب في كلية القوة الجوية في القاعدة العسكرية سبايكر في مدينة تكريت، شمالي العراق.



وأقدم التنظيم الإرهابي على إعدام مئات الشبان العراقيين العزل والتنكيل بجثث بعضهم بطريقة وحشية، وقاموا بتصويرها ونشرها بهدف بث الرعب في نفوس العراقيين.