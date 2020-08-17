الشابندر: الكاظمي يستقبل قاآني ويستمع إلى رسائله الناعمة قبل السفر إلى واشنطن

كشف السياسي عزت الشابندر، اليوم الأحد، عن لقاء عقد بين قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال الشابندر في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع تويتر: "في الوقت الذي لم تتوقف صواريخ الكاتيوشا على القوات الأميركية المتواجدة في معسكر التاجي ليلة أمس، والمنطقة الخضراء مساء اليوم، استقبل السيد الكاظمي ضيفه السيد قاآني واستمع إلى رسائله الناعمة قبل سفر الأول إلى الولايات المتحدة الأميركي ولقائه ترامب يوم ٢٠ من هذا الشهر".

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، سيبدأ زيارة إلى الولايات المتحدة يوم الخميس المقبل.