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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 16 آب 2020 10:36 م

صلاة الكاظمي في بيت الميليشيات.. سقطة جديدة قبيل زيارة واشنطن واجتماع في الظلام في بيت العامري

صلاة الكاظمي في بيت هادي العامري
خبراء: الدولة لا تذهب لأحد في بيته
الكاظمي يمثل الدولة وكان حريًا أن يدعوهم إلى لقاء رسمي وليس في الظلام وفي منزل العامري

يصر رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، على ارتكاب جرائم ولا نقول أخطاء سياسية خلال فترة حكمه القصيرة. وإذا كان البعض لم ينسى زيارته لمقر الحشد الشعبي الإرهابي فور توليه منصبه. فإنه فعل ما هو أبشع بزيارة في الظلام وسرية إلى منزل الإرهابي هادي العامري، لأخذ إذن الميليشيات الإيرانية قبيل زيارة واشنطن وفق التصريحات العلنية التي خرجت عن اللقاء.
 ويرى خبراء، أن زيارة الكاظمي السرية لمنزل هادي العامري واجتماعه برموز العمل الميليشيوي الإيراني، جرأ أصحاب الأجندات الإرهابية على الدولة. فالدولة التي يمثلها الكاظمي لا تذهب الى إرهابيين في منازلهم وإذا كان مصرا على لقاء قادة ميليشيات ايران، فما الذي كان يمنعه ان يدعوهم للقاء رسمي امام الجميع في مقر الحكومة أو بالأحرى في مقر وزارة الداخلية.
وقبيل زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، عقد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، اجتماعًا سريا أمس مع قادة فصائل مسلحة ارهابية في منزل زعيم تحالف الفتح، الإرهابي هادي العامري، بغياب ميليشيا عصائب أهل الحق.
توقيت الاجتماع المزدحم بأزمات معقدة والمتزامن مع تصعيد الفصائل من عملياتها ضد المصالح الأمريكية في البلاد، يعطي ربما صورة أولية عن طبيعة الحوار الذي دار بين الكاظمي وقادة الفصائل الارهابيين.
وأكد الناطق باسم كتائب سيد الشهداء كاظم الفرطوسي، إن قيادات تحالف الفتح، وفصائل الإرهاب مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في منزل العامري، لبحث جملة من المحاور الجوهرية منها جدول أعمال زيارة الكاظمي إلى واشنطن والتأكيد على قرار إجلاء القوات الأمريكية من البلاد.
واضاف أن المجتمعين ناقشوا العديد من القضايا المهمة والحرجة التي تمر فيها البلاد، لكن كان أبرزها ملف الوجود الأمريكية والتجاوزات الحكومية التي حصلت مؤخرًا ضد شريحة معينة!!!
ويبيّن الفرطوسي، أن الحديث ركز أكثر على مناقشة الملفات التي سيحملها الكاظمي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إذ أخبره الجميع أنها إن لم تثمر عن خروج القوات الأمريكية فالأجدى أن لا تحدث أساسًا".
على الجانب الآخر، كشفت ميليشيا عصائب أهل الحق، بزعامة الإرهابي قيس الحزعلي، سبب غيابها عن اجتماع ضم الفصائل المسلحة الارهابية التابعة لإيران، وقوى سياسية من تحالف الفتح مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في منزل الإرهابي هادي العامري، ليلة أمس.
وقال القيادي في الحركة، سعد السعدي، ان "سبب غياب العصائب الإرهابية أهل الحق لاجتماع الفصائل والقوى السياسية مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، هو خلل في تنسيق وقت الحضور. ونفى السعدي مقاطعة العصائب لاجتماعات الكاظمي، مضيفاً "نحن من صوت له في مجلس النواب.
وبشأن ما تم تداوله في الاجتماع، قال السعدي إن "الاجتماع كان لغرض مناقشة جدول زيارة الكاظمي، الى الولايات المتحدة الأمريكية. وأضاف أن المجتمعين شددوا عليه بضرورة مناقشة تطبيق قرار البرلمان القاضي بإخراج كل القوات الأجنبية من العراق، خلال لقائه ترامب والادارة الامريكية.
ووفق هذه التصريحات فإن صلاة الكاظمي في بيت هادي العامري ولقائه السري بالميليشيات كان هدفها الرئيس استئذانهم قبل السفر لواشنطن وهى سقطة سياسية مدوية.
أ.ي
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