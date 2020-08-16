النار تشتعل في إيران والذعر يصيب الجميع.. إسرائيل على الشاطىء المواجه بعد الاتفاق الإماراتي

خبراء: الاتفاق الإماراتي نسف كل شىء كانت تتعلق به طهران وأوجد قوة كبيرة أمامها في الخليج العربي



حالة من الهياج والذعر، انتابت تنظيم الملالي الحاكم في طهران. لقد أسقطت الإمارات في أيديهم جميعا وجاء الاتفاق الإماراتي- الإسرائيلي التاريخي، ليؤكد لملالي قم وطهران أن المنطقة تتغير والثوابت المتطرفة والإرهابية على مدى عقود يتم دهسها وإلقائها جانبا.

لذلك توالت التصريحات الإيرانية الغاضبة من الاتفاق الاماراتي، والتهديدات الفارغة تطالب أبو ظبي بالتراجع عن الاتفاق وأنه طهران ستغير مسلكها مع الامارات لو استمرت على موقفها!

ويرى مراقبون، أن الاتفاق الاماراتي- الإسرائيلي أصاب طهران في مقتل وهى لم تتحسبه ولم تتوقعه على الإطلاق. كما انه أصاب جبهة قطر – إيران - فلسطين بالارتباك فالاتفاق في العلن، ويشمل كافة انواع التعاون بين الإمارات واسرائيل.

يأتي هذا فيما قامت، وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات ، باستدعاء القائم بالأعمال في سفارة إيران في أبوظبي إلى ديوان عام الوزارة، وسلمه السفير خليفة شاهين خليفة المرر مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على خلفية التهديدات الواردة في خطاب الرئيس الإيراني حسن روحاني، بشأن القرارات السيادية لدولة الإمارات وهي التهديدات التي تكررت من وزارة الخارجية الإيرانية والحرس الثوري ومسؤولين إيرانيين آخرين.

واعتبرت الوزارة هذا الخطاب غير مقبول وتحريضياً ويحمل تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

كما نبهت المذكرة إلى مسؤولية إيران تجاه حماية بعثة الدولة في طهران ودبلوماسييها وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وبناء على خلفية سوابق الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية الأجنبية في إيران.

وأكدت دولة الإمارات، رفضها المطلق للغة الخطابات التحريضية من السلطات الإيرانية عقب معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، معتبرة ذلك تدخلاً في الشؤون الداخلية واعتداء على السيادة كما يتنافى مع مبادئ القانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً إذ ترفض دولة الإمارات أي تدخل في شؤونها وما تتخذه من قرارات وترفض التصريحات الإيرانية التي لا تصب في صالح الاستقرار في المنطقة، مؤكدة أن العلاقات بين الدول والاتفاقات والمعاهدات هي مسألة سيادية.

يشار إلى أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، كانوا اتفقوا في اتصال هاتفي جرى، الخميس، على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.



وفي سياق التعليقات الغاضبة المذعورة، قال رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية الميجر جنرال محمد باقري، إن نهج طهران تجاه الإمارات سيتغير بعد اتفاقها مع إسرائيل لتطبيع العلاقات فيما بينهما.

وقال باقري نهج طهران تجاه الإمارات سيتغير... إذا حدث شيء ما في منطقة الخليج العربي وتضرر أمننا القومي مهما كان الضرر صغيرا، فسنحمل الإمارات مسؤولية ذلك ولن نتهاون معه.

وجاءت تصريحات باقري، غداة خطاب ألقاه الرئيس الإيراني حسن روحاني نقل عبر التلفزيون الرسمي، قال فيه إن الإمارات ارتكبت "خطأ كبيرا"، عندما تصورت "أن التصاقها بأمريكا وإسرائيل سيحقق لها الأمن وينعش الاقتصاد. وردد مزاعم واكاذيب وهرطقات عن القدس والقضية الفلسطينية.

مراقبون قالوا إن الاتفاق الاماراتي- الإسرائيلي، أحدث زلزالا مدويا داخل طهران وأفقدها الكثير من الأوراق التي كانت في يدها.

أ.ي