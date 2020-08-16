القبض على عصابة مختصة بسرقة الدرجات النارية في المدائن جنوبي بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، القبض على عصابة مختصة بسرقة الدرجات النارية في قضاء المدائن.



وذكرت الوزارة، في بيان ، أنه "من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية ألقت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات بغداد القبض على عصابة مكونة من ستة متهمين في قضاء المدائن ببغداد تقوم بسرقة الدرجات النارية وبيعها على شكل قطع غيار، حيث تم إلقاء القبض عليهم بالجرم المشهود داخل إحدى الدور السكنية في القضاء".



وأشارت إلى، انه "ضبط بحوزتهم إعداد من تلك الدراجات النارية، تم تدوين أقوال المتهمين وإحالتهم للجهات المختصة.