القبض على ستة إرهابيين وضبط كدسين للعتاد في كركوك

أعلنت وزارة الداخلية، ان وكالة الاستخبارات القت القبض على 6 إرهابيين وضبطت كدسين للعتاد في محافظة كركوك.



وقالت الوزارة في بيان انه "من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية، وتعاون المواطنين، ألقت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية القبض على ستة إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك.



وأضافت أن "الاستخبارات تمكنت من ضبط كدسين للعتاد من مخلفات داعش الإرهابي، احتوى الأول على مقذوف نمساوي، وقداحتين، واحتوى الكدس الثاني على ٦ عبوات ناسفة مختلفة الأشكال والانواع.