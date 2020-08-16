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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 16 آب 2020 05:44 م

السجن لمسؤولين بمؤسسة الشهداء اضرا بالمال العام بـاكثر من 7 مليارات دينار

هيئة-نزاهة

اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور قراري حكم بالسجن بحق مسؤولين  في مؤسسة الشهداء  لاضرارهما عمداً بالمال العام باكثر من سبعة مليارات دينار.

 وقال بيان ان  المدانين ، نائب رئيس مؤسَّسة الشهداء، وعضو مجلس الرعاية  فيها ، الاسبقين، قاما بارتكاب مخالفات في العقد المبرم بين المؤسسة واحدى الشركات الالمانية، ما ادى لالحاق ضرر عمدي باموال الجهة التي يعملان فيها بلغ مقداره / 7 / مليارات و116 مليونا و984 الفا و650 دينارا " .

واضاف :" ان   محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في بغداد، بعد اطلاعها على الادلة المتحصلة في القضية المتمثلة باقوال الممثل القانوني لمؤسسة الشهداء، والتحقيق الاداري، وتقرير ديوان الرقابة المالية، فضلاً عن قرينة هروب المدانين، وصلت الى القناعة التامة بمقصريـتهما".

واوضح :" ان  المحكمة اصدرت حكماً غيابياً بالسجن سبع سنوات بحق المدانين وفقاً لاحكام المادة (340) من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه. كما اصدرت امر قبضٍ وتحرٍّ بحقهما، وتأييد حجز اموالهما المنقولة وغير المنقولة،  مع الاحتفاظ لمؤسسة الشهداء بحق المطالبة بالتعويض امام المحاكم المدنية بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

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