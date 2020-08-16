مسلحون يغتالون مواطناً داخل سيارته في البصرة

قتل مسلحون مجهولون، اليوم الأحد، مواطناً في منطقة الكرمة شمالي البصرة، بعدة إطلاقات نارية.



وأفاد مصدر أمني، بأن "مسلحين مجهولين فتحوا النار على مواطن داخل سيارته في شارع أبو صخير في منطقة الكرمة شمالي البصرة، ولاذوا بالفرار".



وأضاف، أن "شرطة البصرة توجهت فوراً إلى مكان الحدث لمعرفة ملابساته، ونقل جثة القتيل إلى دائرة الطب العدلي".



