تسجيل 174 حالة وفاة بفايروس كورونا و2133 إصابة جديدة في إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، تسجيل 174 حالة وفاة بفيروس كورونا و2133 إصابة جديدة.



وقالت الوزارة في إيجاز صحفي، إنه "تم تسجيل خلال الـ24 ساعة الماضية، 174 حالة وفاة بفيروس كورونا و2133 إصابة جديدة في جميع محافظات إيران".



وأضافت أن "مجموع الوفيات منذ ظهور الوباء بلغ 19,639 ومجموع إجمالي الإصابات بلغ 343,203".



