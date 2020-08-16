وفاة طبيبة في البصرة بعد إصابتها بفايروس كورونا

أعلنت نقابة الأطباء في محافظة البصرة، اليوم الأحد، وفاة الطبيبة سرى جاسر الحديثي، بعد إصابتها بفيروس كورونا.



وقالت النقابة في بيان، إنها "تتقدم باحر التعازي والمواساة للأسرة الطبية باستشهاد الزميلة البطلة د. سرى جاسر الحديثي – المتخصصة بالأمراض النسائية و التوليد في مستشفى الفيحاء التعليمي في محافظة البصرة".



وأضاف البيان أن "الطبيبة وافاها الاجل أثر مضاعفات الاصابة بمرض الفيروس التاجي المستجد19، بعدما كانت قد اصيب خلال مشاركتها ضمن خط الصد الأول في البصرة".