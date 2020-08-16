تحذير من وجود حاويات مواد كيمياوية خطرة وشديدة الانفجار بميناء أم قصر التجاري

حذرت دائرة الجمارك العراقية من مخاطر وجود 513 حاوية لمواد كيمياوية خطرة وشديدة الانفجار تعود لحساب شركات حكومية وأهلية عراقية متروكة في أرصفة ميناء أم قصر التجاري في محافظة البصرة 550/كم جنوبي بغداد.

وقال مدير عام الهيئة العامة للجمارك خالد صلاح الدين في تصريح صحفي، إن "الهيئة نفذت عملية جرد تفصيلي ودقيق للحاويات والبضائع المتروكة في الموانئ والمنافذ كافة تحسبا لأي طارئ"، مؤكدا "اكمال جميع المعلومات المطلوبة عن الحاويات المشار اليها في موانئ ام قصر الأربعة".

وأضاف صلاح الدين، أن "مجموع الحاويات الكلي المتروكة والمتخلفة في موانئ ام قصر الاربعة بلغ 6431 حاوية"، مؤكدا "تصنيف 513 حاوية لمواد كيمياوية خطرة وشديدة الانفجار وسمية".



وكشف عن "اخلاء آمن لـ 20 حاوية كيمياوية قابلة للانفجار والاستخدام المزدوج متخلفة في ميناء ام قصر الشمالي، تابعة الى دوائر وزارتي النفط والكهرباء".



ودعا مدير عام الهيئة "المستوردين للمواد الكيمياوية بالقطاعين الحكومي والخاص الى ضرورة الاستجابة الفورية لإخلاء جميع الحاويات المتخلفة لتفادي حصول حوادث محتملة في الموانئ بسبب تكدسها في ظروف مخالفة للسلامة والصحة والتقييس النوعي والمعايير الدولية".

من جانبه، أوضح مدير عام جمرك أم قصر الجنوبي أيمن علي، في تصريح صحفي، أن "الحاويات المتروكة والمصنفة بالكيمياوية والقابلة للانفجار ترجع بعائديتها الى وزارتي النفط والكهرباء فضلا عن مستوردين بأسماء اشخاص وشركات"، مبينا أن "تخلفهم عن تسلم تلك المواد بسبب عدم اكمال اجازة الاستيراد الخاصة بها".



وأشار إلى أن "المركز الجمركي وبالتنسيق مع مديرية المنفذ وادارة الميناء على استعداد لتسليم الحاويات المذكورة للجهات المستفيدة فور مراجعتها لدائرته لغرض انجاز المعاملة الجمركية ومن ثم قيامهم بنقلها إلى مخازن شركاتهم وذلك للحفاظ على الامن والمال العام".

وكانت الحكومة العراقية قد دعت جميع المنافذ الحدودية العراقية البرية والبحرية والمطارات إلى إجراء جرد دقيق وشامل لجميع الحاويات التي تضم مواد قابلة للانفجار للإسراع بنقلها إلى مخازن الجهات المستوردة لها لتجنب وقوع حوادث مدمرة كتلك التي حصلت في مرفأ بيروت قبل أيام وأدت إلى مقتل واصابة آلاف من المدنيين ودمار غير مسبوق .

وتقع جميع موانئ البلاد ضمن الحدود الإدارية لمحافظة البصرة، وتعد المنافذ البحرية الوحيدة المطلة على شمال الخليج العربي بساحل طوله 58 كلم يمتد من اقصى جنوب البلاد عند مدخل مياه شط العرب شرقا الى نهر ام قصر غربا.



