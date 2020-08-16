ذي قار تسجل 135 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد

أفاد مصدر طبي في دائرة صحة محافظة ذي قار، اليوم الأحد، بتسجيل 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المحافظة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وقال المصدر في تصريح صحفي، إن "دائرة صحة ذي قار، سجلت 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، دون تسجيل أية حالة وفاة".



وأمس السبت، أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 76 حالة وفاة و4293 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد في عموم البلاد، بينها 95 إصابة في محافظة ذي قار.



وبلغ مجموع الشفاء: 122700 (نسبة الشفاء 71,1 %)، بينما مجموع الإصابات:172583، والراقدين الكلي:44098، أما الراقدين في العناية المركزة:590، في حين بلغ مجموع الوفيات:5785، بحسب بيان الوزارة ليوم أمس.