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الأحد, 16 آب 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 16 آب 2020 02:55 م

أبعاد زيارة الكاظمي إلى واشنطن.. نفوذ إيران وصواريخ الكاتيوشا على مائدة الحوار الاستراتيجي

الكاظمي

يستعدُّ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لزيارة مُرتقبة نهاية الأسبوع المقبل إلى واشنطن، بالتزامن مع أجواء من التوتر والغموض التي تسود العلاقات بين البلدين، في حين يرجح مراقبون أن تتصدر قضية النفوذ الإيراني في العراق مشهد المباحثات بين الطرفين.

وذكر بيان للبيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سيستقبل رئيس الوزراء في 20 أغسطس (آب)، لبحث التحديات الناجمة عن وباء فيروس كورونا وقضايا الأمن والطاقة والاقتصاد.

ويرى مراقبون أن شرط واشنطن في توفير الدعم للعراق، في إيجاد حل حاسم لإشكالية الفصائل المسلحة المُوالية لإيران في العراق لكنه في الوقت نفسه يضع الكاظمي أمام تحديات كُبرى قد لا يتمكن من تجاوزها.

لكن فرضية أخرى يُشير إليها مراقبون مفادها أن دور الكاظمي قد لا يخرج عن إطار ناقل الرسائل بين واشنطن وطهران، في محاولة لصياغة تفاهمات بين الطرفين قد تشتمل على صياغة نوع من التسوية داخل العراق.

وأشار مراقبون إلى أن ارتفاع وتيرة إطلاق صواريخ الكاتيوشا في بغداد يأتي بالتزامن مع الإعلان أولا عن بدء الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأميركية في شهر يونيو (حزيران) الماضي، وعزم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي القيام بزيارة إلى الولايات المتحدة الأميركية في العشرين من الشهر الحالي.

زيارة الكاظمي هذه تضمنت جدول أعمال متفقا عليه بين واشنطن وبغداد تضمن مفردات تتعلق بتطوير آفاق التعاون في ميادين الطاقة والاقتصاد والاستثمار فضلا عن العلاقات الثنائية.

سياسيا تختلف القوى السياسية بشأن الزيارة المرتقبة حتى بين القوى التي يفترض أنها مؤيدة أصلا للكاظمي خصوصا لجهة رغبتها في بقاء الأميركيين وهم الكرد والسنة.

ففي الوقت الذي تتجه عين ممثلي الشيعة في البرلمان على ما يمكن أن يقوم به الكاظمي من دور في هذا المجال، فإن ممثلي السنة والكرد عينهم على التصريحات الأميركية الميدانية في المنطقة التي تؤكد استمرار تواجدهم بسبب المخاطر المترتبة على تعافي تنظيم داعش.

الجهة الوحيدة التي عبرت عن تأييدها الواضح لزيارة الكاظمي إلى واشنطن هي تحالف عراقيون الذي يتزعمه عمار الحكيم والذي تم تأسيسه أصلا لدعم الكاظمي في بناء الدولة.

ويرى مراقبون أنه على الرغم من عدم نية الكاظمي الدخول في محور مُعادٍ لإيران، لكنه يمضي باتجاه محاولة رسم حدود جديدة للعلاقة معها، وتدعيم تصوُّر مفاده أن مصالح طهران في البلاد مرتبطة بعراق قوي منفتح على المجتمع الدولي، لكن هذا الأمر قد يصطدم برغبة الفصائل المسلحة التي تود الدخول كطرف فاعل في إدارة علاقات العراق الخارجية.


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