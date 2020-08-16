روسيا تسجل أقل حصيلة يومية لعدد الإصابات بفايروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأحد، تسجيل 969 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، لتكون أقل حصيلة يومية لعدد الإصابات بفيروس كورونا.

وذكر مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة فيروس كورونا، أن "آخر الأرقام والبيانات الرسمية أظهرت انخفاضا في عدد الوفيات حيث تم تسجيل 68 حالة وفاة، مقارنة بـ 119 تم تسجيلها في الحصيلة السابقة".



وأشار المركز إلى أن "25.8% من المصابين الجدد لم تكن لديهم أعراض الإصابة بالفيروس"، موضحاً أن "3557 حالة شفاء تم تسجيلها خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع حصيلة المتعافين إلى 732968 شخصا".



ولفت إلى أن "حصيلة الوفيات في روسيا منذ بدء تفشي الوباء بلغت 15685 حالة، بينما ارتفع إجمالي المصابين إلى 922853 شخصا".