تسجيل 185 إصابة جديدة بكورونا في الديوانية خلال يوم واحد

أعلنت مديرة دائرة صحة محافظة الديوانية، لمياء الحسناوي، اليوم الأحد، تسجيل 185 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة خلال يوم واحد.



وقالت الحسناوي في بيان، إن "الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا في الديوانية لهذا اليوم، سجلت الكوادر الطبية في المحافظة 185 اصابة جديدة في الساعات الـ24 الماضية".



وأضاف البيان، أن "المحافظة سجلت ايضا 87 حالة شفاء لهذا اليوم".