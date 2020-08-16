بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 16 آب 2020
آخر الأخبار
موظفو كهرباء ميسان يهددون بالعصيان وإطفاء المحطات الثانوية طلبة السادس الإعدادي في ذي قار يتظاهرون للمطالبة بالمعدل التراكمي مقتل امرأة وإصابة اثنين آخرين بانفجار عبوة ناسفة في كركوك إنقاذ امرأة حاولت الانتحار برمي نفسها من أعلى جسر الجادرية تقرير أمريكي: دعم الحراك النسائي في العراق يمكن أن يكون مفيدا للتظاهرات محلل سياسي: العراق أصبح أمام مفترق طرق إما القانون والمواطنة أو الفوضى والفساد لمواجهة تفشي كورونا.. العراق يمدد حظر التجوال الجزئي وتلويح بالشامل ليون الفرنسي يحقق مفاجأة مدوية ويقصي مانشستر سيتي خارج دوري أبطال أوروبا المرشدي يعلن انسحابه من تحالف عراقيون برئاسة الحكيم نائب سابق: بعض الكتل السياسية تحاول إضعاف الكاظمي
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 16 آب 2020 12:46 م

نادي الديوانية الرياضي، يتعاقد مع لاعب برشلونة السابق

نادي الديوانية
اعلن نادي الديوانية الرياضي، ، تعاقده مع لاعب برشلونة السابق لتمثيله في منافسات الدوري العراقي لكرة القدم.
وقال النادي في بيان، انه"تم رسميا التعاقد مع المحترف الأرجنتيني ماكسي رولون لتمثيل الفريق الكروي الموسم المقبل".
واضاف، ان"رولون يلعب بمركز الجناح والمهاجم ويبلغ من العمر 25 سنة وسبق له تمثيل اندية  برشلونة ، سانتوس، أرسنال ساراندي . 
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
ليون

ليون الفرنسي يحقق مفاجأة مدوية ويقصي مانشستر سيتي خارج دوري أبطال أوروبا 16 آب 2020 10:10 ص

أندريا بيرلو

مدرب يوفنتوس الجديد: باولو ديبالا هو اللاعب الذي يمكن التضحية به لجمع الأموال 15 آب 2020 01:11 م

من المباراة

"فاجعة برشلونة" .. ميونخ يسحق النادي الكتالوني بثمانية أهداف 15 آب 2020 09:13 ص

ميسي

ميونخ يكشف عن خطة إيقاف خطورة ميسي في لقاء الليلة مع برشلونة 14 آب 2020 04:20 م

لايبزيغ الألماني

لايبزيغ الألماني يفجر مفاجأة ويطيح بأتلتيكو مدريد خارج دوري أبطال أوروبا 14 آب 2020 11:04 ص

أحمد الباقري

الموت يغيب الأديب والروائي أحمد الباقري عن عمر ناهز الـ٨٠ 12 آب 2020 04:28 م

برشلونة

إصابة نجم برشلونة بفايروس كورونا 12 آب 2020 02:36 م

safe_image

"ناسا" تكشف عن بقعة شمسية خطيرة تعطل الاتصالات والفضائيات والكهرباء 11 آب 2020 02:10 م

التعليقات