نادي الديوانية الرياضي، يتعاقد مع لاعب برشلونة السابق

اعلن نادي الديوانية الرياضي، ، تعاقده مع لاعب برشلونة السابق لتمثيله في منافسات الدوري العراقي لكرة القدم.

وقال النادي في بيان، انه"تم رسميا التعاقد مع المحترف الأرجنتيني ماكسي رولون لتمثيل الفريق الكروي الموسم المقبل".

واضاف، ان"رولون يلعب بمركز الجناح والمهاجم ويبلغ من العمر 25 سنة وسبق له تمثيل اندية برشلونة ، سانتوس، أرسنال ساراندي .