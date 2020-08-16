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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 16 آب 2020 12:45 م

نائب : ليس هناك أي قرار بشأن إرسال مبالغ مالية لصرف رواتب موظفي إقليم كردستان

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اعلن مقرر اللجنة المالية النيابية،  انه ليس هناك أي قرار رسمي بشأن إرسال مبالغ مالية لصرف رواتب موظفي إقليم كردستان.
وقال الصفار  في  تصريح صحفي، إنه"حتى في حال إصدار الحكومة قراراً بصرف تلك المبالغ فإنه ليس من الواضح الآلية التي سيتم اتباعها وهذا مرهون بالاتفاق بين الجانبين".
واضاف، أن"إرسال رواتب موظفي إقليم كردستان يتطلب توصل أربيل وبغداد إلى اتفاق"، مشدداً على أنه "لا يمكن أن يكون مصير معيشة المواطنين رهين المزاجات السياسية.
 
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