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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 16 آب 2020 12:39 م

موظفو كهرباء ميسان يهددون بالعصيان وإطفاء المحطات الثانوية

تظاهرات

حذر موظفو توزيع كهرباء ميسان، في وقفتهم الاحتجاجية أمام مقر الفرع وسط مدينة العمارة، اليوم الأحد، من استمرار وتكرار تأخير رواتبهم.

وقال الموظفون في بيان صدر عنهم في الوقفة الاحتجاجية، إنه "بالنظر لتكرار تأخير رواتبنا رغم التضحيات و الجهود التي نبذلها في مجابهة أشعة الشمس لصيانة الشبكة الكهربائية و مقارعة وباء كورونا، لكن يستمر الظلم بتأخير قوت عوائلنا " الرواتب " رغم أن الوزارات تستلم في توقيتات محددة وثابتة".

ودعا الموظفون في البيان رؤساء الجمهورية، مجلس الوزراء ، البرلمان فضلاً وزير الكهرباء واعضاء البرلمان العراقي عن المحافظة ، محافظ ميسان  الى "التدخل الفوري وحل مشكلتهم التي أخذت تتفاقم من خلال تنفيذ عدد من المطالب ، ابرزها ، عدم تكرار تأخير الرواتب مهما تكون الأسباب ، توحيد مواعيد استلام الراتب لكافة مفاصل وزارة الكهرباء كما هو الحال في جميع الوزارات".

وشددوا على "عدم اعتماد الرواتب على الجباية و إقرار تخصيص للراتب ضمن الموازنات العامة؛ منوهين ، إلى أن ارتباط الرواتب بالجباية فيه إجحاف لجميع العاملين ؛ باعتبارها تتأثر بالوضع العام للبلد وانهم غير مسؤولين عن سوء الإدارة أو الإرباك الذي ينجم عن الجوانب السياسية".

وهدد الموظفون المحتجون بأن "في حالة عدم تنفيذ مطالبهم سيلجؤون إلى خطوات تصعيدية منها الإضراب عن العمل والعصيان وقد يصل الأمر إلى إطفاء جميع محطات التوزيع".

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