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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 16 آب 2020 12:33 م

طلبة السادس الإعدادي في ذي قار يتظاهرون للمطالبة بالمعدل التراكمي

تظاهرة
أفاد مصدر أمني من محافظة ذي قار، اليوم الأحد، بتظاهر المئات من طلبة السادس الإعدادي للمطالبة باحتساب المعدل التراكمي الاختياري.

وقال المصدر في تصريح صحفي، إن "المئات من طلبة السادس الاعدادي في محافظة ذي قار، تظاهروا أمام مبنى دائرة تربية المحافظة، للمطالبة باعتماد المعدل التراكمي الاختياري".

وكان عدد من أعضاء مجلس النواب، وأعضاء مفوضية حقوق الإنسان، قد طالبوا وزارة التربية باعتماد واحتساب المعدل التراكمي، وعدم خوض الامتحانات في المدارس خوفاً من انتشار عدوى كورونا بين الطلبة.
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