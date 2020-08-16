كشفت مديرية نجدة بغداد، اليوم الأحد، عن إنقاذ امرأة حاولت الانتحار برمي نفسها من أعلى جسر الجادرية وسط بغداد.



وذكرت المديرية في بيان، أن مفارز غواصي النجدة النهرية، تمكنت من انقاذ امرأة حاولت الانتحار برمي نفسها من اعلى جسر الجادرية إلى وسط النهر.



وأوضحت أنه تم انقاذها وإجراء الإسعافات الأولية لها ونقلها الى المستشفى لتلقي العلاج واتخاذ الاجراءات القانونية حفاظآ على سلامتها.

