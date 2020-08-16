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الأحد, 16 آب 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 16 آب 2020 12:06 م

إنقاذ امرأة حاولت الانتحار برمي نفسها من أعلى جسر الجادرية

جسر الجادرية
كشفت مديرية نجدة بغداد، اليوم الأحد، عن إنقاذ امرأة حاولت الانتحار برمي نفسها من أعلى جسر الجادرية وسط بغداد.

وذكرت المديرية في بيان، أن مفارز غواصي النجدة النهرية، تمكنت من انقاذ امرأة حاولت الانتحار برمي نفسها من اعلى جسر الجادرية إلى وسط النهر.

وأوضحت أنه تم انقاذها وإجراء الإسعافات الأولية لها ونقلها الى المستشفى لتلقي العلاج واتخاذ الاجراءات القانونية حفاظآ على سلامتها.
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