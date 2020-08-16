لجنة نيابية : لادخل للرقابة البرلمانية على أي وزير بعد مغادرته المنصب

اكدت لجنة الشباب والرياضة النيابية، انه لادخل للرقابة البرلمانية على اي وزير بعد مغادرته المنصب.



وذكرت اللجنة في بيان ان بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي اعلنت خبرا يتعلق بوزير الشباب والرياضة السابق احمد رياض العبيدي يفيد بامتلاكه اسهما بشركة للطيران واسطول طائرات خاصة بملايين الدولارات.



واوضحت اللجنة ان دورها الرقابي يركز على متابعة عمل الوزير اثناء توليه مهامه في وزارة الشباب والرياضة الى جانب متابعة المسؤولين عن المؤسسات الرياضية والشبابية خلال فترة عملهم ،وفي حال وجود شبهات فساد اثناء توليهم المسؤولية فان اللجنة لن تدخر جهدا في اداء دورها بمتابعة هذه الشبهات والكشف عن مرتكبيها ومتابعة التحقيق لحين احالتهم الى القضاء.



وتابعت :" ان ما يتم تداوله بشأن وزير الشباب والرياضة السابق مرتبط زمنيا ، وفق ما صرح به شخصيا ، بفترة مابعد خروجه من منصبه الوزاري ، وبالتالي فان اي اتهام يوجه له سيقع على عاتق هيئة النزاهة والقضاء وهي الجهة المعنية بمتابعة هذه المواضيع والتحقيق فيها ، وعليه فان لجنة الشباب والرياضة غير معنية باية قضية تخص اي مسؤول بعد مغادرته المنصب.