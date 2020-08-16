تقرير أمريكي: دعم الحراك النسائي في العراق يمكن أن يكون مفيدا للتظاهرات

ذكرت مجلة "ناشيونال إنترست"، أن دعم الحراك النسائي في العراق يمكن أن يكون مفيدا لهذه التظاهرات، ويدفع باتجاه إصلاحات حقيقية.

وأشار المجلة في تقرير لها إلى أن التقدم الحقيقي في المجالات الرئيسية لا يمكن أن يتحقق إلا إذا حصلت النساء العراقيات على حقوقهن الأساسية.

كما أشار إلى أهمية دعم الولايات المتحدة للحراك النسائي، لكنه استدرك أن تقديم واشنطن لهذا الدعم يجب أن يكون بالطريقة الصحيحة، خاصة وأن القضاء على النفوذ الأجنبي في السياسة العراقية، هو أحد مطالب المتظاهرين.

ويطالب المتظاهرون في العراق بتغيير حقيقي في مؤسسات الدولة عبر إصلاحات شاملة، وإنهاء حالة الفساد، والبطالة، والعمل على الاهتمام بتقديم الخدمات العامة للمواطنين.

وتملك واشنطن القدرة على مساعدة النساء العراقيات من خلال التعاون الدبلوماسي الهادئ، والعمل مع القيادات النسائية في الحكومة، والمنظمات الداعمة للمرأة داخليا، والمساعدة في إضفاء الشرعية عليها.

ويمكن للمنظمات غير الحكومية التي تعمل على النهوض بحقوق المرأة، أن تساهم في زيادة التأثير إذا ما حصلت على الدعم والمساندة، وهذا بدوره يؤدي إلى تمكين المرأة مهنيا وماليا، ونجاحها في الوصول إلى مناصب قيادية في السلطة.

واندلعت المظاهرات العراقية في أكتوبر الماضي، وهي التي حظيت بمشاركة فاعلة من النساء.



وتحتاج المرأة في العراق لإنهاء حالة التمييز الحكومي، وعدم المساواة الاقتصادية في بلد يسيطر فيها الرجال على أغلب المناصب القيادية في الدولة.



ويسهم دعم المرأة العراقية والدفع بها ضمن المناصب القيادية، في بناء دولة جديدة أكثر أمانا وازدهارا خلال السنوات المقبلة.

وتطورت مشاركة النساء في المظاهرات من كونها دعوات لإصلاح الحكومة، إلى ثورة اجتماعية تطالب بالعدالة والمساواة، حيث وجدت هذه الشعارات ترحيبا من قبل الشباب العراقي الليبرالي، الذي يظهر استعداد الجيل الجديد لتغيير العقلية المحافظة المسيطرة على العراق، والتي تعارض المرأة في التظاهر، والوصول لمناصب حيوية في الحكومة لأسباب دينية.



وظهرت الثورة النسائية بشكل جلي في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، من خلال وقوف المرأة العراقية بمختلف خلفياتها الدينية وتوجهاتها السياسية مع مطالب القضاء على التمييز، في بلد عانى كثيرا من الصراعات المذهبية.



