سروة عبد الواحد: حكومة كردستان فاشلة بامتياز وتتبع سياسة التجويع

قالت عضو مجلس النواب السابق ، سروة عبد الواحد ، ان حكومة كردستان فاشلة بامتياز وتتبع سياسة التجويع.



واوضحت عبد الواحد في تغريدة بـ " تويتر " ان " حكومة الاقليم فاشلة بامتياز لانها غير قادرة على توفير رواتب موظفيها ..موظفو الاقليم ينتظرون راتب شهر الثالث،من يريد قيادة المجتمع يخفف معاناته ويبحث عن الرفاهية له لكن هؤلاء يتبعون سياسة التجويع لابقاء الشعب بحاجة لهم دائما.اقول للسلطة الفاسدة لاربيل انكم واهمون وسينتفض الشعب.