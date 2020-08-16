المالية النيابية: مشروع الموازنة لعام 2021 لم يصل إلى اللجنة حتى الآن

أكد عضو اللجنة المالية النيابية، شيروان ميرزا ، عدم وصول اي امر وزاري بشأن تشكيل لجنة الموانة الاتحادية لعام 2021 الى مجلس النواب.

واوضح ميرزا في تصريح صحفي، ان "المشاورات مستمرة بشأن الموازنة المالية لعام 2021، بعد عدم اقرار اي موازنة لعام 2020

واضاف: ان "مشروع الموازنة المالية لعام 2021 لم تصل الى اللجنة المالية النيابية، مؤكدا انه قيد المناقشات.

وبشأن استئناف المباحثات بين اقليم كردستان وبغداد لحل المشاكل العالقة، نفى علمه باي تطورات جديدة.